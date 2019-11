Efter raseriutbrottet – C More ångerfulla över bilderna: "Borde ha avstått från att publicera"

När Leksand förlorade hemma mot Luleå med 0–5 fick Patrik Zackrisson nog.

Stjärnan kastade omkull en vagn och gick sedan och sparkade sönder en soptunna – nu ångrar C More att de visade bilderna.

– Det finns så klart gråzoner, men i det här specifika fallet vi borde ha avstått, säger Rickard Segeborn, programchef på C More till SportExpressen.