Efter raset mot Vita Hästen – Moratränaren väntar sig inte att nyförvärven ska rädda laget: "Det är inte så det funkar"

LÄS MER: Mardrömscomeback för Bakala i Mora – släppte fem mål: "Hjälper inte vilka man än tar in"

Mora IK har det fortsatt tungt i Hockeyallsvenskan. På onsdagen var man ett tag på väg ner under kvalseriestrecket, innan Södertälje släppte 2–0 till 2–2 hemma mot Kristianstad.

För Moras del var det en katastrofal andraperiod som sänkte laget. 1–0 efter första perioden var 1–2 redan efter tre minuter av andra perioden och 2–4 innan perioden var över.

– Vi kommer ut och har ett PP med oss. Sen sullar vi till det lite och de gör 1–1 och sen gör de 2–1 nästan direkt. Och efter det tappar vi matchen lite och får inte riktigt tag i den, sammanfattar Moratränaren Jeff Jakobs.

Efter att Mora misslyckats med att göra 2–0 trots att man inledde perioden med drygt två minuter i powerplay och hade 20 sekunder i fem mot tre, hann spelet i fem mot fem aldrig sätta sig innan Istvan Bartalis gjorde 1–1. Och 20 sekunder senare kom samme Bartalis loss och stänkte in 1–2.

– Det är individuella beslut, förklarar Jeff Jakobs baklängesmålen.

Därför var det heller inga taktiska förändringar han var ute efter när han direkt efter 1–2-målet tog timeout.

– Nej, det var bara för att lugna ner det lite. Det är lätt att det blir lite hetsigt och att man börjar tappa positionerna fullständigt efter en sån start. Det är bara det jag säger, lugna och fina, det är 37 minuter kvar av matchen. Och jag tycker att vi får lite momentum efter det. Vi gör 2–2. Men sen gör de 3–2 ganska snabbt på ett skott från kanten. Vi blir hårt straffade, säger Moratränaren.

Vita Hästens tredje mål var kanske den av Dan Bakalas insläppta puckar som såg minst otagbar ut. Men Jeff Jakobs ville inte hänga ut sin debuterande målvakt.

– Jag vet inte om det är så att han ska ta den, säger han.

Vad är det som gör att ni tappar matchen?

– Dels att vi blir straffade som sagt, de gör mål på sina lägen. Sen är det lite mentalt i det läge vi är i just nu också, där vi kanske behöver någon medstuds i stället för motstuds.

– Sen gör de ett mål i powerplay och vi gör inget, och det är väl också en del.

Ni har svårt att få något ordentligt tryck i tredje perioden, när ni behöver mål. Vad är det som saknas där?

– Jag tycker väl att vi får något lite längre anfall, men överlag så spelar de bra och försvarar sin ledning bra. Vi kommer inte riktigt till. Det är svårt att säga vad som saknas. Det är väl någon studs med, att vi kan trycka dit den och få lite medvind. Det är tufft när det är två mål upp. Hade vi fått in ett där hade vi kunnat få lite vind i seglen.

Och i stället får de ett friläge och gör 2–5. Gör ni något fel där, eller får man acceptera det när man är i det läge ni var och måste jaga?

– Jo, precis, det är sånt som kanske händer när vi ligger på och behöver göra två mål. Något läge får de då, så är det ju.

Ni ledde med 1–0 efter första perioden, var du nöjd med matchen så långt?

– Jag tycker att från sex minuter i första så gör vi mycket bra saker och tar över den perioden. Och leder välförtjänt. Vi dödar en tre mot femma bra också. Den perioden är bra. Sen tycker jag att vissa delar i tredje är bra. Men däremellan är det inte så bra. Och vi blir som sagt hårt straffade.

Hur känns det nu då, är det krisstämning eller går ni och väntar på att nyförvärven (Dustin Gazley och Brant Harris) som kommer i veckan ska komma in och vända på det här?

– Nej, jag tror inte att de kommer att vända allting själva. Det är inte så det funkar. Men det är ingen kris. Det är 32 omgångar kvar och mycket att spela om. Det är en liten svacka just nu och det gäller att sätta på arbetshandskarna i morgon igen och gå till jobbet. Det finns inget annat.

Vad kan Harris och Gazley betyda för laget, även om de inte kan vända på det här själva? Kan det vara nyttigt för hela gruppen att få in två nya killar i laget som kan komma in och skaka om lite?

– Ja men absolut. Det är ju två skickliga spelare som vi får in och dels får vi in deras skicklighet och vi får in deras kvaliteter, men vi får också in lite energi i form av två nya gubbar. Det rör om lite och kanske skapar lite energi hos de andra också.

Brant Harris och Dustin Gazley anländer till Mora under torsdagen och gör sin första träning med laget på fredag om allt går enligt planen.