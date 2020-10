Efter regeringens besked – Kais Mora fortsätter spela utan publik

På torsdagen hade regeringen kallat till pressträff för att ge besked i publikfrågan, där Idrottssverige höll tummarna för att få ta in upp till 500 åskådare på arenorna framöver.

Men regeringen sa nej, med hänvisning till försämrat smittläge. Och nu gör Kais Mora detsamma. Klubben har valt att inte ta in någon publik under inledningen av säsongen, och inte heller efter dagens besked släpper de in ens 50 personer, och hänvisar bland annat till lokala siffror.

"Beslutet att spela utan publik tas mot bakgrund av dagens besked från regeringen att rådande restriktioner gäller tillsvidare utan förändring. De lokala siffrorna över antalet smittade med Covid-19 i Mora har även påverkat klubbens beslut", skriver klubben på sin hemsida.

Klubben skriver vidare att beslutet gäller tills regeringen ändrar sitt beslut, eller tills fem personer eller färre är bekräftat smittade i Mora kommun under en tvåveckorsperiod.