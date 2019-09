Egensinnige Rasimus visar nya teckningar i Leksand

John Rasimus har i mer än 30 år jobbat med grafik, måleri, installation och rörliga bilder. Teckningarna utgör ändock grundfundamentet i hans konstnärskap. Bilderna har sin egen Rasimuska stil med en blandning av både humor och allvar. Han lägger till små men viktiga detaljer som vänder upp och ned på bildberättelsen. De nya teckningarna skiljer sig något från de äldre upplagorna. Här finns mer utsmyckning i form av fler figurer och element i bilderna. Det gör teckningarna förstås mer levande.

John Rasimus kallar utställningen för "Bewilderment" (förvirring). Han visar uppemot ett 50-tal teckningar i små inramade format. Det handlar om många nya bilder, hälften skapade så sent som i somras. John Rasimus får ständigt höra att hans bildspråk gränsar till serieteckningarnas estetik. När jag nämner det för honom märker jag att han är lite trött på den iakttagelsen. Vilka konstnärer och bilder som inspirerat vet han inte på rak arm men nämner i sammanhanget historiskt kända namn som Ernst Josephson, Henri Matisse och Hergé. Den sistnämnde skapare av serietidningshjälten Tintin.

Kompositionerna i bilden är viktiga. John Rasimus tänker abstrakt, bygger sina teckningar genom att tänka i olika former, som kvadrater och ringar. Alla bilder är centrerade. Innehållet växer fram under arbetets gång, tar sina egna vägar när pennan vandrar över det vita papperet. Det rör sig om små, korta historier. På en teckning ser vi ryggtavlan på en ung kvinna som springer iväg. På jackan står det "Kill the police". Här finns en ikonisk madonnabild. På en annan teckning kysser ett par varandra omgivna av nakna kvinnor. På mannens jacka står det "Psalm 22". Hur lyder öppningsraden i Messias lidande? Jo, "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? "

På en annan teckning vänder en naken kvinna ryggen åt Jean Paul Sartre, den franske författaren, filosofen och en av grundarna till existentialismen.

På golvet ligger en stor hög med tändsticksaskar som manar till ett slags revoltuppvigling. Det är också ett tydligt kännetecken för John Rasimus egensinniga bildkonst. Han är inspirerad av punkens egen estetik.

Ur alla dessa teckningar brukar det växa fram nya bilder och rumsliga installationer. Det kan bli figurativa träsnittsblock som kan utsmycka väggar eller förvandlas till skulpturer. På golvet ligger en stor hög med tändsticksaskar som manar till ett slags revoltuppvigling. Det är också ett tydligt kännetecken för John Rasimus egensinniga bildkonst. Han är inspirerad av punkens egen estetik.

Han fick i fjol ta emot Region Dalarnas kulturpris. Soloutställningen i Leksand är ett kvitto på att han fortfarande lever upp till prismotiveringen som bland annat löd: "En konstnär med ett starkt personligt uttryck, som till synes enkelt och lekfullt tar sig an sin samtid och de stora frågorna."

Utställningen sker i samarbete med Leksands konstsällskap.

Recensionsfakta:

Bewilderment

Teckningar/grafik av John Rasimus

7/9-5/10 Leksands Kulturhus