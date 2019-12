Ekonomi och bildning oense om hyrorna för skollokaler i Avesta: "Inte okej att vi ska betala så dyra hyror"

KPMG:s undersökning, som gjordes för cirka ett år sedan, visade att bildningsstyrelsen betalade 23 miljoner kronor mer i hyra för sina skollokaler än vad motsvarande kommuner i landet betalar för sina lokalerna.

– Det är inte okej att vi ska betala så dyra hyror. Och om det verkar vara okej vill vi veta varför, sa Mikael Westberg, bildningsstyrelsens ordförande till tidningen för ett år sedan.

Inom grundskolan är hyran cirka 16 miljoner högre än för motsvarande kommuner.

– Det är väldigt, väldigt mycket pengar, sa Westberg då.

Nu har kommunens ekonomiavdelning gjort en omfattande undersökning som visar att bildningens hyra är rimlig med tanke på storleken på skollokalerna.

– Utredningen tyder på att man i kronor per kvadratmeter inte ligger högt. I den hyresmodell Gamla Byn AB har så har man inga stora påslag, de tar ut det lokalerna kostar, säger Nisse Gustavsson, tillförordnad ekonomichef i Avesta kommun.

Vid undersökningen har man jämfört hyreskostnader med andra kommuner, men med olika struktur i kommunerna är det svårt att jämföra kostnaderna.

– Det man kan konstatera är att antalet kvadratmeter per elev är högt i Avesta, från 12 till 26 kvadratmeter. Vi har bland annat pratat med Göteborg och där har man ett nyckeltal på 10 kvadratmeter per elev när man bygger en ny skola. Min bedömning är att vi har en hög kostnad per elev beroende på fler kvadratmeter per elev. Det styrker den här utredningen, säger Nisse Gustavsson.

– Man kan också konstatera att den hyresnivå Gamla Byn AB tar ut är på en normal nivå, och snarare lite under medel. Det beror naturligtvis delvis på om det nytt eller gammalt.

– Bygger man till ett kök någonstans blir det dyrt per kvadrat om man sitter fast i en struktur. Jag som ekonom ska säga att då får man ha fler elever i vissa skolor så att man får ner kostnaden.

Utredningen visar också de extrabeställningar bildningsstyrelsen gjort i samband med ombyggnader och att investering i dyr utrustning får stort genomslag på kvadratmeterpriset. Byggs ett nytt kök i en skola blir det dyrt per kvadratmeter i de fall totalytan inte är så stor.

– Vi ligger inte högre i kostnad per kvadratmeter än andra kommuner, men vi har kanske större utrymme per elev. Det är den slutsats jag drar, säger Nisse Gustavsson.

Mikael Westberg är inte nöjd med ekonomiavdelningens utredning som han tycker är bristfällig.

– Vi har byggt om till exempel kök och det påverkar hyran, men det kan inte vara bara vi som har rustat kök, det borde se likadant ut i andra kommuner. Så vi är besvikna.

Westberg inser att många skolor är gamla och har stora ytor, men att hyran under många år varit hög om man jämför med andra kommuner.

– Ända sedan 2001 har hyrorna höjts hela tiden, Varje mätning, vart tredje eller vart fjärde år, visar att hyran varit långt över andra kommuner, och det är likadant i dag.