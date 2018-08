Nu reas grillar ut: Vi har testat och rangordnat 6 gasolgrillar – här är bästa och sämsta köpen

Med en gasolgrill slipper du vänta på bra glöd och kan fixa grillmiddag snabbare än du värmer köttbullar från frysen. Men räcker det med en budgetvariant, eller är det värt att lägga tre gånger så mycket pengar på en gasolgrill av ett dyrare märke? Det beror på, är svaret.

Testfakta har låtit det tyska laboratoriet PZT testa grill- och värmeegenskaper, hantering, rengöring, gasolförbrukning och rosttålighet hos sex olika märken.

Högst betyg när alla delmoment räknas ihop får grillen från Weber, som förutom att grilla bra också rostar minst, är lättast att rengöra och förbrukar minst gas. Men det finns ett allvarligt problem: termometern i locket visar ordentligt fel. Det ger poängavdrag, men totalbetyget räcker ändå till en förstaplats.

Näst bäst är billiga Grillstar från Bauhaus, som får högre betyg än den nära tre gånger så dyra grillen från Broil King. Grillstars starkaste sida är dess grill- och värmeegenskaper, och den har dessutom en locktermometer som visar nästan exakt rätt.

För att mäta grill- och värmeegenskaperna placerade laboratoriet värmesensorer på flera punkter i grillarna. De registrerade uppvärmningstid, värmestabilitet och temperaturen på olika ställen på gallret och i luften.

Det sista är viktigt inte minst vid så kallad indirekt grillning, när man inte lägger maten direkt över lågorna utan bredvid. Frågar man kocken och grillmästaren Bea Hultfeldt, som tävlat i både SM och VM i grillning, är det A och O för ett lyckat resultat.

– Med indirekt grillning kan du behålla saftigheten i råvaran. Du tillagar först långsamt, sen när kålroten eller sellerin är mjuk, eller köttet fått en viss temperatur, då tippar du över det för att få grillyta. Då kan du dessutom få sådär riktigt snygga ränder och skryta med!

Att termometern i locket inte stämmer, som är fallet med både Webers och Broil Kings grillar, det är tyvärr inget ovanligt säger Bea Hultfeldt.

– Jag vågar själv aldrig lita på de inbyggda termometrarna utan kontrollmäter hela tiden. En separat gallertermometer är en bra grej att införskaffa tycker jag.

Något som varierar stort mellan märkena är också hur lätt de har för att rosta.

För att testa det här sprayades grillarna med saltlösning och ställdes undan i några dagar. Rustas och Landmanns grillar klarade sig klart sämst: Efter en vecka hade rosten börjat synas på en rad ställen hos dem, både på utsidan av grillen och inuti. På testvinnaren från Weber syntes däremot nästan ingen rost, enbart på avställningshyllan på sidan.

Landmann är också den grill som förbrukar mest gasol, hela ett kilo per timme när alla brännarna får gå på max. Weber förbrukade minst, 0,64 kilo gasol per timma.

Fakta om testet

Testfakta har låtit det tyska laboratoriet PZT testa sex mellanstora gasolgrillar.

Testet bestod av flera olika delar, som i sin tur innefattade flera delmoment:

Värmeegenskaper:

• Uppvärmningstid: Hur lång tid det tog att få upp temperaturen vid gallret till 250 grader.

• Kontrollmätning av grillens inbyggda termometer i locket.

• Maxtemperatur: Temperatur vid grillgallret (höger, vänster och mittenbrännare) efter 20 minuter med brännarna på maxeffekt.

• Värmestabilitet: Laboratoriet mätte hur mycket temperaturen i grillen (under locket och på gallret) sjönk efter att locket öppnats i 60 sekunder, samt hur snabbt temperaturen kom tillbaka till den ursprungliga nivån.

• Indirekt grillning: De mittersta brännarna stängdes av och de yttre brännarna sattes på max, sedan mättes temperaturen på gallret och i luften.

• Värmefördelning över grillytan: Temperaturen mättes på tre punkter på gallret när samtliga brännare ställdes på maxeffekt, på halv styrka och på låg styrka.

Hantering:

• Montering: Hur mycket kraft som krävdes för att montera grillen samt hur lång tid det tog. Bedömning av instruktioner och hur de var förpackade.

• Grillstyrka/ gasolreglage – Bedömning av hur lätt det var att justera nivån.

• Droppbricka: Hur lätt droppbrickan var att tömma och göra rent.

• Rengöring: Grillarna (gallret) smetades med marinad och fick brinna i tio minuter. Laboratoriet bedömde sedan hur lätt det var att rengöra grillarna.

• Flyttbarhet: Bedömning av hur lätt det var att flytta på grillarna när de var monterade.

Korrosionstest:

• Grillarna sprayades med saltlösning (3 %) och ställdes sedan undan i en vecka i ett garage. Laboratoriet kontrollerade sedan vilka delar som hade börjat rosta.

Gasolförbrukning:

• Laboratoriet mätte gasförbrukning per timma när alla brännare (ej eventuella sidobrännare) sattes på maxeffekt.

HÄR ÄR TESTET:

Betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt av totalbetyget inom parentes)

1. Weber, Genesis II E-310

• Konsumentkontakt: weber.com

• Cirkapris: 8 500 kr

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): 114 x 137 x 79. Vikt (kg): 60. Grillyta (cm): 67 x 48. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 3/-

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250C (min:sek): 07:15. Maximal värme grillyta (C): 360. Avvikelse termometer (%): 25%. Gasåtgång per timme (kg): 0,64. Omdöme droppbricka/rengöring: Mycket bra/lätt. Resultat efter korrosionstest: Lite rost på en hylla.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 4,2. Benägenhet att rosta (20%): 4,5. Hantering och säkerhet (20%): 4,8. Gasolåtgång (10%): 5,

• Totalbetyg: 4,5

• Kommentar: Bäst i test.

2 Grillstar (Bauhaus), Brisbane 4B

• Konsumentkontakt: bauhaus.se

• Cirkapris: 3 500 kr

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): 110 x 139 x 56. Vikt (kg): 43. Grillyta (cm): 76 x 41. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 4/1

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250C (min:sek): 04:40. Maximal värme grillyta (C): 340. Avvikelse termometer (%): 1%. Gasåtgång per timme (kg): 0,89. Omdöme droppbricka/rengöring: Godkänd/svår. Resultat efter korrosionstest: Lite rost på botten och på brännare.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 4,5. Benägenhet att rosta (20%): 3,5. Hantering och säkerhet (20%): 3,4. Gasolåtgång (10%): 3,6

• Totalbetyg: 4,0

• Kommentar: Bäst värmeegenskaper. Svår att rengöra.

3. Broil King, Baron 490

• Konsumentkontakt: grillkung.se

• Cirkapris: 9 000 kr

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): 116 x 145 x 61. Vikt (kg): 74. Grillyta (cm): 63 x 44. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 4/2.

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250C (min:sek): 07:59. Maximal värme grillyta (C): 359. Avvikelse termometer (%): 33%. Gasåtgång per timme (kg): 0,86. Omdöme droppbricka/rengöring: Godkänd/mycket svår. Resultat efter korrosionstest: Rost på lock, sidohyllor och tändare.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 4,0. Benägenhet att rosta (20%): 3,0. Hantering och säkerhet (20%): 3,4. Gasolåtgång (10%): 3,8

• Totalbetyg: 3,7

• Kommentar: Bra värmeegenskaper. Mycket svår att rengöra. Termometer visar fel temperatur.

4. Nordic Season, Edison 3 +1

• Konsumentkontakt: nordicseason.no

• Cirkapris: 2 000 kr

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): Uppgift saknas. Vikt (kg): 29. Grillyta (cm): 63 x 43. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 3/-

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250C (min:sek): 11:25. Maximal värme grillyta (C): 253. Avvikelse termometer (%): 3%. Gasåtgång per timme (kg): 0,72. Omdöme droppbricka/rengöring: Bra/lätt. Resultat efter korrosionstest: Rost på tändare och handtag.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 3,0. Benägenhet att rosta (20%): 4,0. Hantering och säkerhet (20%): 4,4. Gasolåtgång (10%): 4,6

• Totalbetyg: 3,6

• Kommentar: Sämre värmeegenskaper. Lätt att rengöra och hantera droppbrickan.

5. Rusta, Excellence 4 + 1 brännare

• Konsumentkontakt: rusta.se

• Cirkapris: 4 700 kr

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): 119x149x58. Vikt (kg): 45. Grillyta (cm): 69x43. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 4/1.

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250 C (min:sek): 05:30. Maximal värme grillyta (C): 315. Avvikelse termometer (%): 1%. Gasåtgång per timme (kg): 0,81. Omdöme droppbricka/rengöring: Godkänd/lätt. Resultat efter korrosionstest: Rost på många delar av grillen.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 3,9. Benägenhet att rosta (20%): 2,5. Hantering och säkerhet (20%): 3,7. Gasolåtgång (10%): 4,1

• Totalbetyg: 3,6

• Kommentar: Lätt att rengöra. Sämre skydd mot rost.

6. Landmann, Milton 4.1

• Konsumentkontakt: landmann.se

• Cirkapris: 6 500

• Produktinformation: Dimensioner: h x b x d (cm): 116x145x62. Vikt (kg): 53. Grillyta (cm): 70x45. Antal huvudbrännare/extrabrännare: 4/1.

• Utvalda mätvärden från testet: Tid tills grillgallret når 250 C (min:sek): 06:54. Maximal värme grillyta (C): 300. Avvikelse termometer (%): 0%. Gasåtgång per timme (kg): 1,00. Omdöme droppbricka/rengöring: Bra/lätt. Resultat efter korrosionstest: Rost på många delar av grillen.

• Betyg: Grill- & värmeegenskaper (50%): 3,7. Benägenhet att rosta (20%): 2,5. Hantering och säkerhet (20%): 4,3. Gasolåtgång (10%): 3,0

• Totalbetyg: 3,5

• Kommentar: Lätt att rengöra. Sämre skydd mot rost. Högst gasåtgång.

Lotta Hedin / Testfakta