Ekonomisk prövning – då avstår LIF-fans biljettersättning: "Man blir nästan rörd"

Idrottsföreningarna i Sverige blöder. Det har varit tomma läktare ända sedan i mars och intäkterna har sinat markant. För SHL-klubbarna, som Leksands IF, får man viktiga och helt nödvändiga pengar från tv-avtalet med C More. Utan dessa pengar hade det varit omöjligt att genomföra den här säsongen, med alla spelarlöner som ska utbetalas.

Framtiden är som bekant oviss, inte bara för idrotten och kulturen, utan även samhället i stort.

Ingenting kommer av sig självt, men den här säsongen kommer vi att klara av, absolut.

– Jag tänker att det är en extremt viktig period i hela pandemin och att alla verkligen måste ta sitt ansvar i det här, för att vi ska få bukt på viruset i slutänden. Det är det viktigaste och med respekt för alla som är sjuka, säger Andreas Hedbom.

Och vad tänker du kring föreningen Leksands IF?

– För föreningen är det precis som för alla andra föreningar en oerhörd utmaning det här året. Det är en jätteutmaning. Problemet är att vi inte kan se långt in i framtiden. För ingen vet vart det här tar vägen. Det enda vi gör just nu är att vi försöker parera så mycket som möjligt i olika scenarier, så man kan säga att framtiden är spännande.

Spelarna har sänkt sina löner fram till årsskiftet. Hur har det påverkat ekonomin?

– Det känns ändå som att vi redan när pandemin kom var snabba med att plocka ner kostnader. Vi jobbar med det hela tiden. Hela spelartruppen i herrlaget har också bidragit med sitt. Jag är jäkligt stolt över grabbarna. Men det är också alla inom vår organisation som är med och bidrar på olika sätt. Jag vet att vi förstår allvaret i det och föreningens överlevnad på sikt.

Bland många supportrar runt om i landet, och för den del Europa och världen, finns säkert en oro för hur pandemin ska slå mot idrottsföreningarnas ekonomi på sikt. Kommer de ens att ta sig igenom krisen?

Leksands IF vd är emellertid tydlig när det gäller klubbens överlevnad den här säsongen.

– Ja, det kommer vi att klara. Vi har varit så pass duktiga på att ta tag i en massa olika saker kring kostnadsbiten.

Du känner dig trygg med att säga att Leksands IF överlever säsongen 2020-21?

– Ja, jag känner mig trygg i det. Det är en fajt och det krävs att vi jobbar hårt ända in i kaklet, med kostnadssidan och hela den biten. Det krävs att vi arbetar hela tiden. Ingenting kommer av sig självt, men den här säsongen kommer vi att klara av.

Vilka olika bitar har ni tagit tag i på kostnadssidan?

– Vi håller egentligen igen på allt i verksamheten, och har så gjort sen pandemins början.

I och med att smittspridningen ökar just nu i Sverige är också frågan om Leksands IF ämnar att förlänga perioden med sänkta spelarlöner högst relevant. För närvarande gäller herrlagets sänkta löner fram till årsskiftet.

– Jag vill inte föregå sådana diskussioner. Det är en dialog vi har, och vi har haft en otroligt bra dialog med spelartruppen. Och jag vet att vi kommer ha det i framtiden också.

Vi har ett ansvar att manövrera oss igenom det, för det ska vi också göra

Många tyckare menar att flera lag i SHL varit naiva och kanske rent av cyniska när det kommer till spelarvärvningar i den här osäkra tiden. Leksands IF plockade bland annat in Peter Cehlarik och Carter Camper under sommaren. Går det att försvara ett sådant agerande?

– Jag tycker att vi kan stå för allt vi gjort i Leksands IF. Jag vet vilket jobb vi har gjort med den totala kostnadsbilden, som vi har jobbat med ända sen i mars. För vår del känner jag mig trygg i de beslut som vi har tagit. Det är ett strategibeslut som vi har valt, och det står vi för.

Vad är det för strategiskt beslut?

– Att jobba hårt med kostnaderna samtidigt som vi investerar i vår verksamhet på en hållbar nivå, säger Andreas Hedbom.

Det fåtal personer som har haft förmånen att kunna se en match från sittplats den här hösten har varit säsongskortsinnehavare. Sittplatsbiljetterna har lottats ut bland innehavarna.

Men trots att så få har kunnat nyttja sina säsongsbiljetter hittills är enligt Andreas Hedbom få supportrar som kräver pengarna tillbaka.

– Om jag ska vara ärlig så har vi ett väldigt högt antal som inte vill kräva tillbaka pengarna. Exakta siffror har jag inte, men det är ett fantastiskt stöd hittills. Man blir nästan rörd.

Hur kommer det sig?

– Vi har frågat våra säsongskortsinnehavare om hur de vill göra med sina platser. Det är en hög procent som just nu säger att man inte vill ha pengarna tillbaka. Utan man väljer att stödja föreningen i den här situationen.

När det gäller förberedelser. Hur ligger det till angående säsongskortsförsäljning till nästa säsong?

– Det är lite tidigt nu, men snart måste vi vara väldigt noga när vi kommunicerar ut framtiden.

– När det gäller föreningen så är jag fundersam på hur den framtida intäktsströmmen ser ut. Den kan vi inte svara på nu.

Hur ser du på Leksands IF:s överlevnad efter den här säsongen?

–Vi har ett ansvar vi som jobbar här att föreningen ska ta sig igenom den här pandemin. Det ska vi göra. Exakt vad som krävs i vissa beslut, det kan jag inte svara på nu för det vet jag inte. Men vi har ett ansvar att manövrera oss igenom den här situationen, och det ska vi också göra.

Vad är det för typ av beslut det kan röra sig om?

– Det är inget jag kan gå in på för ingen vet hur pandemiläget ser ut om ett halvår eller två år. Det är ett löpande arbete och en utmaning som vi ska manövrera oss igenom som förening, avslutar Andreas Hedbom.