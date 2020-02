GÄVLE. Joakim Elfving fortsätter att skugga Peter Untersteiner i den allsvenska tränarligan och stallets nittonde årsseger togs vid tisdagslunchen på Gävletravet. En fin prestation blev det av Under The Counter där körande Ulf Eriksson placerade honom tidigt utvändigt ledande Star Costashorta som försökte ryckte undan på sista bortre men tappade lite ork i motvinden sista biten och Under The Counter kunde kliva förbi och vinna på strålande 1.13,9a/2 140 meter.

Mats Persson