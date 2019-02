Passiviteten i försvarsspelet var under all kritik – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Vänersborg

Kort om matchen

Ja, vad ska man säga. Pang, pang, pang, pang. Sen var det avgjort, och detta efter mindre än en kvart. Ett virrigt Falu BS hade inte skugga av en chans att hänga med de kvicka Vänersborgsspelarna i inledningen och lyckades aldrig hämta sig efter den dåliga starten. En tidig time out stoppade visserligen blödningen, men det här var gästernas match egentligen från början till slut. Vänersborg gick visserligen ned rejält i tempo i andra halvleken, vilket släppte in hemmalaget lite i matchen och visst hade man möjligheter – inte minst på hörnor – att spräcka nollan, men det ville sig aldrig riktigt denna afton. Sista delen av matchen blev mest en transportsträcka som skulle spelas av.

LÄS ÄVEN: Vänersborg gav Falu BS en lektion – så var matchen minut för minut

Matchens snackisar

Öppna spjäll

Vänersborg chocköppnade och pangade dit 0–1 på hörna redan i den första matchminuten. Inte mycket att säga om det, men BS-spjällen fortsatte därefter att stå på fullständigt vid gavel. Innan kvarten var spelad så stod det hela 0–4 på resultattavlan och bollarna rasade in bakom Henrik Andersson i en rasande takt. Vänersborg gjorde det måhända bra och kom i hög fart, men den passivitet som uppvisades i BS-försvaret i inledningen av matchen var under all kritik.

Målformen håller i sig

Han öste in mål för sitt Norge i VM och Felix Callander har konserverat målformen fin även efteråt. Efter de två målen senast mot Hammarby fyllde Callander på med ytterligare två mot Falu BS, då han på måltjuvsmanér höll sig framme och petade in två bollar med bara någon minuts mellanrum. Här har Vänersborg fått fram ytterligare ett offensivt farligt hot, lagom till slutspelet.

Debutanten

Eskil Hjelm heter Falu BS allra senaste tillskott i elitserien. Den 16-årige halven fick i slutet av den första halvleken känna på spel i landets högsta serie för allra första gången, då han klev in som forward under några minuter. Något att minnas förstås och för BS är det så klart kul, och viktigt, att kunna fylla på med unga talanger underifrån, då man knappast har ekonomi att värva ihjäl sig. Rätt match att ge honom chansen också, då resultatet, de facto, var mindre viktigt för Falu BS, sett till tabelläget.

Var var halvorna?

Falu BS kom till spel utan någon av sina ordinarie halvor, då både Erik Stoor och Axel Jansson stod utanför truppen. I skrivande stund är anledningen oklar, men båda har dragits med småskador relativt nyligen, så en inte allt för avlägsen tanke är att Jocke Forslund valde att vila sina förstaval på kanterna. Kanske klokt. De båda kommer att behövas i topptrim när kvalet inleds om några veckor.

Seger – till ingen nytta

Att Vänersborg manglade Falu BS var måhända skönt för självförtroendet, men för tabelläget gjorde det varken från eller till. Chansen att knipa en kvartsfinalplats fanns där ju fortfarande, men i och med Hammarbys seger över Vetlanda så raderades de möjligheterna. Nu får västgötarna ställa in sig på åttondelsfinal istället.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–IFK Vänersborg 0–7 (0–6)

Mål: 0–1 (1, hörna) Jocke Hedkvist (Robin Öhrlund), 0–2 (8) Jocke Hedkvist (Robin Öhrlund), 0–3 (12) Felix Callander (Niklas Nyqvist), 0–4 (13) Felix Callander (Olle Berglund), 0–5 (28) Olle Berglund (Joakim Johansson), 0–6 (45) Robin Öhrlund (Johan Koch), 0–7 (58) Joakim Johansson.

Hörnor: 7–8.

Utvisningar: FBS: -, IFK: 1x10.

Domare: Niclas Skog.

Publik: 339.