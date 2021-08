Ellen, 24, vill återuppliva kommunens enda damlag: "Inte mer än rätt"

Ludvika FK, Östansbo IS, IFK Grängesberg, Nyhammars IF... ja, listan av herrlag i Ludvika kommun kan göras lång. Men antalet damlag räknas i skrivande stund till noll. Detta är något som 24-åriga Ellen Enbom vill ändra på.

– Jag vill starta ett damlag här med IF Vulcanus och hoppas att så många som möjligt vill vara med.