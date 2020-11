Ellen Andersson befäster sin roll som en av våra bästa jazzsångerskor

Titelspåret ”You should have told me”, av Bobby Barnes-Redd Evans-Lewis Bellin inleder det nya albumet. Därefter följer jazzlåtar hämtade från bland andra Ellington och Carmichael, men också lite överraskande Lennon-McCartneys ”Blackbird”, som faktiskt gör sig bra som jazzlåt, inte minst genom de medverkande musikerna.

Musikerna är en kvartett, men med lite påfyllning av instrument där så behövs. Så på skivan hörs: Joel Lyssarides, piano, Anton Forsberg, gitarr, Niklas Fernqvist, kontrabas, Johan Löfcrantz Ramsay, trummor, Peter Asplund, trumpet, Johnnes Tafvelin, violin, Nina Söderberg, violin, Jenny Augustinsson, viola, Florian Erpelding, cello.

Det har sagts att det låter amerikanskt om Ellen Andersson, men det är inte specifikt amerikanskt att sjunga så som hon gör, även om det ibland känns som om det är amerikansk standard. ”You've Got a Friend in Me” är en spännande lite ”ruffig” låt med vissling och starkt basspel. ”Too young”, har klätts om en del och fått mycket gitarr och bas till skir sång.

Genomgående är Ellen Anderssons sång lite försiktig, nästan vek och ömtålig. Hon tränger sig inte på utan lyssnaren måste vara med. Det är en stark skiva, välgjord, välarrangerad och det är definitivt Ellen Anderssons nästa kliv i karriären. Men för min del blir det faktiskt lite för soft, lite för mycket cocktailbar. Det är för snyggt, för polerat för min smak.

Lennart Götesson

Recensionsfakta:

Ellen Andersson

You should have told me

Prophone