Här vill Falun Bowling och Krog öppna stor uteservering

Under juni månad är det tänkt att den nya uteserveringen Trägår´n ska stå färdigt, där huvuddelen av uteserveringen kommer att vara under bar himmel men även platser under parasoller.

Det är Falun bowling och Krog som vill etablera sig på Stora torget i Falun, med en uteservering under sommaren, som också är tänkt att bli en del av #FalunHänder, Centrala Stadsrums projekt under sommarens aktiviteter i Falu centrum.

Enligt ansökningstillståndet till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelning trafik och mark vill Falun Bowling och Krog etablera en yta på torget på totalt 736 kvadratmeter, varav 40 kommer ge plats åt kök, bar och grill.

– Falun har en fantastisk stadskärna men sommartid ser vi tyvärr ett tydligt mönster i att folket drar sig bort från centrum. En sådan här satsning skulle betyda att Falun centrum får ännu en unik besöksanledning som kommer skapa ringar på vattnet och gynna fler verksamheter i centrum. Många ser även fördelen i att behålla liv och rörelse under kvällstid för en ökad trygghet, fortsätter Robin Sjöblom.

Byggstart är satt till den 31 maj fram till sjätte juni. Planen är att uteserveringen ska öppna den sjunde juni och pågå fram till mitten av augusti.

En grillbuffé, med vegetariska alternativ är tänkt att serveras men även möjlighet till att bara ta en fika kommer finnas. Musik kommer spelas i bakgrunden i anslutning till uteserveringen.

Varför har ni bara sökt tillstånd till mitten av augusti och inte längre?

– Självklart vill vi behålla tillgängligheten så länge som möjligt, men vi har hittat ett bra tidsspann och vi vill samtidigt ge plats för andra evenemang som kommer att arrangeras på Stora Torget, fortsätter Robin.

Stora torget i Falun är en mötesplats för många, såväl politiker som för Tivolit i samband med Å-festen, och studenten. Det innebär att Falun Bowling och Krog måste vara överens med andra redan etablerade arrangemang på torget innan platsupplåtelse medges.

Vi vill skapa en öppen och lättillgänglig mötesplats för alla.

– Vi kommer hålla öppet från lunchtid till sena kvällar men vi kommer inte arrangera några stora live-evenemang, på sin höjd bjuda på någon trevlig trubadur-kväll. Vi vill smälta in så mycket som möjligt och är väldigt mån om att inte störa någon i onödan.

Varför just valet föll på Stora torget, menar Falun Bowling och Krog i sitt projektunderlag att torget har alla förutsättningar för att denna satsning kommer att lyckas. Det gäller både närheten till stadsmiljön, promenadstråk och parkeringsplatser.

Genom uteserveringens utbud och läge vill de nå en bred målgrupp och skapa en naturlig mötesplats i Faluns stadskärna.

– Vi vill skapa en öppen och lättillgänglig mötesplats för alla. Allt från barnfamiljer till kompisgäng ett kvalitativt utbud av mat och dryck, fortsätter Robin.

Falun Bowling och Krog har ansökt om tillstånd för tre år, med början 2019.

– Vi vill etablera något som blir på riktigt, en attraktiv mötesplats som verkligen har förutsättningarna att dra folk till centrum på sommaren.

Beslut i ärendet väntas fattas i Kommunstyrelsen i morgon tisdag den 26 mars i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.