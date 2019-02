Kroppskomplex och sexuella trakasserier fick Cornelia, 19, att starta eget företag

Cornelia led av kroppskomplex när hon gick i högstadiet.

– Samtidigt som man fick en helt ny kropp att vänja sig vid i puberteten började man ju jämföra sig med andra. Vad har jag? Och vad har jag inte? Varför ser jag ut så och inte hon?

Att elaka kommentaren som: "Gud vilken rumpa hon har! Eller: Vad stor hon är!" slängdes ut över tjejerna i högstadiekorridorerna gjorde inte deras självkänsla bättre.

Det stora problemet är att man inte pratar om det med unga, upplever Cornelia.

– Lärarna nämnde det aldrig en enda gång under hela högstadiet. Och vi kompisar pratade inte om det heller. Det har alltid känts väldigt hysh hysh.

Och en elak kommentar kunde sitta i väldigt länge.

Med åren har Cornelia, nu 19, blivit starkare men hon har fått jobba mycket med sig själv. När hon på sista året på Samhällsprogrammet på Falu Frigymnasium skulle välja inriktning för sin kurs i UF – Ung företagsamhet föll valet på ett arbete som uppmärksammar kroppskomplex och sexuella trakasserier.

– Det är ju något som ligger mig varmt om hjärtat och som jag själv råkat ut för och lidit av, säger Cornelia.

Hon har designat och säljer t-shirts med ett viktigt budskap på.

– Först tänkte jag göra underkläder men sedan kände jag att om man har kroppskomplex och inte är så bekväm med sin kropp så är en t-shirt bättre. Den är enkel, snygg och alla kan bära den.

Och så sprider den det budskap som Cornelia vill nå ut med: More than a body.

– För att vi tjejer är så mycket mer än bara en kropp!

Cornelia upplever att kursen i att ha eget företag har fått henne att utvecklas.

– Jag har vuxit med uppgiften och blivit starkare av att sköta företaget helt själv. Jag vill gärna fortsätta med mitt företag också efter studenten.

Cornelias förhoppning är att hennes t-shirts ska väcka diskussioner så att ämnet uppmärksammas mera.

– En dröm vore att komma ut till elever på högstadieskolorna och få prata med dem.

Cornelia skulle vilja säga det som hon önskar att någon sagt till henne som tonåring: Du är mer än en kropp och du duger som du är.

– Det är din personlighet som visar vem du är, inte din kropp.

Cornelia Engström

Ålder: 19 år.

Bor: På Skutudden i Falun.

Familj: Mamma Monica pappa Jan, lillebror Jonathan, 14 år, pojkvännen Adrian och katten Kiara.

Gör: Går sista året på Samhällsprogrammet på Falu Frigymnasium och driver UF-företaget Design by C UF.

Intressen: Mode, träning.

T-shirtsen säljs via Facebook: Design by C UF Instagram: designbycuf