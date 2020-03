Emelie startade egen byrå: "Många gånger är det svårt att hålla tårarna tillbaka"

Emelie Langer Strömberg driver sedan tre år tillbaka Studio Langer.

– Det är min egen lilla minibyrå! Jag pysslar med en hel del olika grejer, allt från marknadsföring till produktfotograferingar. Allt beror på säsong. På vår och sommar brukar jag fota och styla nybyggda villor i Sverige och Norge som man kan se i magasin som Plaza, Vårt nya hus, Husextra med flera sedan.

På vinterhalvåret blir det mycket grafiska jobb och annat marknadsföringsrelaterat.

– Jag är utbildad Art Director och jobbar som konsult där jag hjälper olika företag med marknadsföring och kommunikation. Bild och kommunikation har varit mitt yrkesliv sen jag tog studenten för snart 15 år sedan.

Och så fotar hon bröllop förstås.

Hur många bröllop har du fotat ungefär och hur många gör du per år?

– Jag har fotat bröllop i många år nu, så jag har varit med på en hel del bröllop genom årens lopp. Det brukar bli några bröllop per år. Jag gillar att gå in helhjärtat i mina projekt och följa paret hela vägen. Jag brukar även hjälpa till och tipsa dem om florister, lokaler, frisörer med mera.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med jobbet är när paret ser varandra för första gången och att kunna fånga det ögonblicket på bild. Eftersom jag jobbar med paret från första början har jag ofta stor insikt i alla planer och förberedelser som gjorts, och det är så kul att se hur allt faller på plats i en magisk dag. Många gånger är det svårt att hålla tillbaka tårarna, man har ju lärt känna paret genom den här resan, och det är så fint.

Vad är viktigt att tänka på inför bröllopsfotograferingar?

– Vädret kan verkligen ställa till det! Ett tips från mig till alla brudpar där ute; ha en "Plan B”. Om det regnar och den tilltänkta platsen inte funkar, vad gör vi då? Var ska vi fotografera? Ta med transparenta eller vita paraplyn för att undvika skuggor och konstiga färger i bilderna. Kom också ihåg att vara realistisk i tidsplanen, saker tar alltid längre tid än man tror.

Drömplats att få fota ett bröllop?

– Det vore fantastiskt att få fota ett bröllop i Italien, typ Toscana, under vinrankor och olivträd, med en cypress-allé som bakgrund, ljusslingor på kvällen och Prosecco under stjärnorna. Det vore magiskt!

Drömpar att fota?

– Mitt drömpar är ett sprudlande kärleksfullt energiknippe till par med nära till skratt och gråt.

Har du något extra kul på gång?

– Jag försöker vara en kreativ drivkraft som drar igång mycket olika projekt. Nu senast har jag gjort en stylad bröllopsfotografering tillsammans med Garamaj of Sweden som syr och designar brudklänningar på Östermalm i Stockholm. Där jobbade jag ihop med EW Hairdesign för hårstyling, Omhulda från Svärdsjö för blomsterarrangemang och brudbuketter och My Perfect Day för rekvisita. Under den typen av fotografering använder jag mig av modeller som kan förmedla rätt känsla och ofta en fotoassistent då det är mycket att ordna med under dagen.

Emelie själv är förlovad men ännu inte gift. Hur går era tankar inför bröllopet?

– Vi ser fram emot vår dag, men tar det med ro. Vi vill att det ska kännas lugnt och harmoniskt när vår dag kommer. Bröllopsfotografen är så klart väldigt viktig vid mitt eget bröllop, och många av de som jag önskar är bokade flera år framöver, så det gäller att ha framförhållning!