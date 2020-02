Emilia Leo, 27, gör succé – stjärnskottet om att bli klappad på huvudet som tjej: "Ah men vafan, det kändes så töntigt"

Förra året blev hon utsedd till Årets Komet och för några veckor sedan fick hon Helen Anns pris, som går till en framgångsrik kvinna i travsporten.

– Bara att få gå upp på scen två år i rad betyder jättemycket. Det är så många i den här sporten som aldrig ens är i närheten av att få pris. Det är jättestort, så jag är tacksam och stolt över det, säger Emilia Leo när vi träffas på hennes nya gård i Kvistgårdarna alldeles intill Rommes travbana.

Hon hade inte hunnit fått ta emot nycklarna till gården när intervjun gjordes, men åtminstone fått tillgång till stall och hästhagarna.

Det blir ett nytt kapitel för B-tränaren efter separationen från jämngamle Oskar Kylin-Blom, travtränare och kusk i Gävle, för snart ett år sedan. Sedan dess har Emilia bott i hennes mammas lägenhet på Tunet.

– Jag lämnade faktiskt kvar det mesta av mina saker när jag flyttade från Gävle. Det ska bli skönt att få något eget igen, säger den 27-åriga Borlängetjejen.

Emilia Leo har haft licensen på Gävletravet, men från och med årsskiftet hör hon hemma på Romme. Hon skulle kunna hämta ut proffslicensen – om hon vill – men det tänker hon avvakta med i och med de nya licensbestämmelserna.

Det ligger jäkligt bra till. För mig som kusk, som reser mycket, finns många banor jättenära.

De nya reglerna innebär att hon som B-tränare får ha fem hästar att träna till andra förutom hennes egna, vilket enligt henne är en bra start, då hon även vill åka runt på landets travbanor och göra sig ett större namn.

Och, att få ha Romme som hemmabana känns bra och närheten till flera av landets travbanor är också en vinst för henne.

– Det ligger jäkligt bra till. För mig som kusk, som reser mycket, finns många banor jättenära. Geografiskt ligger det bra till. Sedan tror jag det är en fördel när jag vill ha fler hästar, att man kan ha som argument att flera banor är nära vilket skapar många starttillfällen, säger Emilia Leo.

Travsporten fanns inom familjen redan innan Emilia Leo föddes, den 15 april 1992. På köksväggen i lägenheten på Tunet hänger en tavla från Sea Shepherds seger i Klass II-finalen under Elitloppshelgen 1996.

– Det är min morfar, moster och sedan mormor på bilden. Det är mormor och morfars gamla travhäst som de hade i träning hos Leif Witasp. Sea Shepherd var en grym häst. Han galopperade från start, tappade 100 meter, men vann ändå. Otroligt bra gjort. Då var jag fyra år.

Hela förra sommaren blev spolierad.

Men, Emilia Leo är den första i familjen som är på avancerad nivå. Hon är en av de segerrikaste montéryttarna och har vunnit Monté-SM för kallblod tre gånger. Hon är även vass som kusk och vann bland annat storloppet Silverörnen på Solänget med Shocking Superman förra året, och så tränar hon sina hästar.

När undertecknad för första gången intervjuade Emilia Leo så var det på V75 för ett år sedan under påskhelgen. Då var det en tjurig Borlängetjej som slutat tvåa med egentränade Sign Me Up Too. Hennes stjärna har fortfarande inte fullt återhämtat sig efter det loppet.

– Ja, jag var jättebesviken. Hela förra sommaren blev spolierad. Men jag vet inte helt säkert om det var på grund av loppet som han blev knäckt.

I en intervju med Trav365 i höstas sa Emilia Leo att hon är trött på att det läggs för mycket fokus på att hon är tjej inom sporten.

– Jag hade vunnit ett V75-lopp i Örebro och i segerintervjun sa man: "Tjejer kan!". Amen vafan, det kändes så töntigt. Jag trodde att man hade kommit förbi det där, även om det inte var illa menat. Jag ville bara sätta punkt. För hästarna är vi bara människor, de vet inte om det är en kille eller tjej i sulkyn.

Jag tycker att det inte funnits lika mycket utrymme för misstag för mig som tjej.

I travsporten syns oftast männen ute på banorna.

– Men det är fler tjejer som jobbar i det tysta och gör det hårda jobbet i stallarna. Det är lite så inom ridsport på hög nivå också. Många män som tävlar men inte lika många som jobbar i stallet.

Varför är det så tror du?

– Jag vet inte. Det enklaste som jag kommit fram till är att gubbarna som kört sedan har gett sönerna chansen. Jag vet inte om de ser sig själva i grabbarna. Jag hörde någon gång, och jag blev så jävla besviken då, av en duktig kusk att tjejer inte är lika framåt och inte vill vinna lika mycket som killar. Det stämmer inte.

Så har det varit genom åren, menar Rommes stjärnlöfte.

– Jag tycker att det inte funnits lika mycket utrymme för misstag för mig som tjej. Om jag har kört dåligt en gång så tycker man att jag varit dålig eller värdelös. Om en kille gjort samma misstag så säger man: "kolla på honom, han vill vinna och är lite het på gröten. Det blir bra när han lär sig." Enda jag hör är att jag varit dålig i så fall.

Det där analyserade hon tillsammans med ex-sambon Oskar Kylin Blom, som gett henne stöd.

– Vi har gått sida vid sida i karriären och han håller med mig. Men av de äldre kuskarna så är det ingen som riktigt vill erkänna att det är så. Jag vill inte säga att det är synd om mig, utan bara konstatera att det varit så, men det verkar bli fler tjejer i travet.

Som bara kusk har jag en bit kvar, men man måste ha lite höga mål.

Nu söker fler unga tjejer upp henne för att prata om travlivet. Även föräldrar tar kontakt med Emilia Leo.

– Det betyder mycket såklart. Jag tror det är bra att ha någon att se upp till. Det har funnits kvinnliga kuskar som jag kunnat se upp till också, men inte på det sättet som jag som rider, kör och tränar. Om jag kan vara en förebild så är väl det bra.

Framtidsdrömmen är att tillhöra landets tio bästa kuskar.

– Det är en lång väg dit, men jag vill försöka lyckas. Sen vet jag inte om det är totalt omöjligt.

Men, så långt ifrån är du väl inte?

– Nej, räknar man med mina montéstyrningar så kommer jag upp i listorna men en del vill inte räkna med det. Det är liksom inte samma sak här som i Frankrike, men det är lika svårt att vinna monté som trav. Här är det inte lika accepterat. Som bara kusk har jag en bit kvar, men man måste ha lite höga mål.

Varför utvecklas inte montéloppen i Sverige?

– För att det bara är tjejer som rider, tyvärr. Den blir inte lika accepterad som travet. Hade de manliga kuskarna också kört hade det blivit lika stort som i Frankrike. Det är lite tråkigt att det är som det är nu.

Nästa V75-tävling på Romme är söndag den 12 april. Då hoppas Emilia Leo kunna starta med Sign Me Up Too.

– Han har varit lite strulig och senaste tiden.

Hur mår han?

– Bättre nu, men han var sjuk vid förra starten och efteråt hade han dåliga blodvärden. Han har fått ta igen sig nu och jag hoppas det är på bättringsvägen. Men man vet ju aldrig.

Du fyller ju år den 15 april, bara dagar efter V75-tävlingarna. Vad önskar du dig i present?

– Får bli en V75-seger då! säger Emilia Leo.