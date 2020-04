Emilia Leo avstängd – stoppas från påsktravet på Romme: "Får plocka fram kikaren"

LÄS ÄVEN: Coronakrisen slår hårt mot Rommes V75: "En halv miljon kronor"

Världen fungerar inte som tidigare på grund av coronapandemin, men svensk travsport rullar på – med strikta restriktioner och utan publik.

Den här söndagen, på påskdagen, är det V75 på Romme utanför Borlänge.

Hemmabanans stjärnskott Emilia Leo kommer dock inte till start då hon är avstängd i helgen, mellan den 11-13 april, efter en händelse på V75 i Solvalla den 28 mars. I ett lopp med hästen Father Of Sun ska ekipaget ha stått för en tempominskning som stört medtävlare.

– Jag tycker det var hårt dömt. Det var mycket tillfälligheter som gjorde att de andra blev störda. Jag hade tagit upp det på 200 meter och de galopperar efter 400 meter. Jag tycker att de inte är uppmärksamma på att jag tagit upp det, men det är domaren som dömer. Det är ingen idé att tjafsa om det, säger Emilia Leo, som blir 28 år den 15 april.

Hur känns det att missa V75 på hemmaplan?

– Det är tråkigt för det är lite av en höjdpunkt på året. Det var dåligt att pricka in det just nu.

För någon månad sedan köpte hon en egen gård på Kvistgårdarna alldeles intill Rommes travbana. Därifrån tvingas hon nu följa tävlingarna via tv.

Enligt Svensk Travsports restriktioner får endast aktiva med starthäst släppas in på stallbacken.

– Det blir tv eller så får jag plocka fram kikaren och kolla från gården.

Hon hade planerat att ta ut sin stjärna Sign Me Up Too, som inte tävlat sedan den 25 januari.

– Ja, men samtidigt har han åkt på en halsinfektion och fått stå fem dagar på lite medicinering. Utöver det så känns han bra, säger Emilia Leo.