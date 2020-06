En atombomb och Moras svar på Lars Lerin- något du kan se på Rättviks kulturhus i sommar

I måndags slog Rättviks kulturhus upp portarna för hela fyra nya utställningar. Allt ifrån historier om ett dåtida Rättvik till Konst runt Siljans sommarsalong. Bland annat finns det konfirmation-, och brudhandskar som Rättviks hembygdsförening tillhandahållit.

– Dessa handskar är från 1700 och 1800-talet. Förra året var det en utställning om dräktväskan och i år är det handskar. Det är trevligt tycker jag, berättar Britti Halvarsson.

I konsthallen är det nytt istället för gammalt och konstformerna varierar från lera till akvarell. Även motiven varierar, mitt i salen hänger något som skulle kunna vara ett kamelkadaver. Det är Inga Hjohlman från Leksand som skapat konstverket med namnet Öknens skepp. I spåren av pandemin har många tvingats tänka om. Det gäller även kulturhus men i Rättvik valde man ändå att ha utställningen i sommar.

– Man kan ju gå in här utan att man behöver stå och flåsa på varandra, idag har vi haft dryga 100 besökare utspritt under dagen och det har inte varit något problem med trängsel, berättar Halvarsson.

En annan av konstnärerna som väcker kulturpedagogen och besökarnas uppmärksamhet är Anette Backman från Mora.

– Jag gillar främst tekniken i hennes skapande, sällan man ser någon som är så skicklig med just akvarell. I så fall måste du åka till Lars Lerins museum i Karlstad. Det gäller att vara modig när du gör en akvarell. Då måste du använda en hel del blöt färg och det är något både Backman och Lerin gör utan att tappa kontrollen, menar Halvarsson.

Några andra som är imponerade av Backmans akvareller är Elsa Lundmark och Jan Erik Andersson från Umeå.

– Det är något med mig och öde hus, säger Lundmark samtidigt som paret konstaterar likheterna inser de att priserna inte är i Lars Lerins nivå.

En annan konstnär som väcker uppmärksamhet i lokalen är Monica Wennergren med sina färgsprakande verk. Ena verket heter "Say yes and no to everything" och förutom textraden finns både ett tåg som som skulle kunna tolkas till inlandsbanan, en talgoxe och atombomb.

– Dessa verk får man nog titta på ett tag om man ska ta in dem fullt ut. Klura lite kring. Bilden är så mycket mer än tåget i mitten. Jag gillar texten, kanske ligger det något i att man ska säga ja och nej till allt. Viss konst kanske jag vill ha på väggen hemma men andra konstverk kan öppna upp för samtal och det tycker jag att Wennergrens verk är ett exempel på, avslutar Britti Halvarsson. Utställningarna på Rättviks kulturhus hänger till slutet av augusti.