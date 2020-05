En epok går i graven– nu säljs kvarvarande lager ut

–För mig känns det bra att varumärkena kan leva vidare, säger Jan Elfström, VD för Jofama AB.

Han berättar att konkurrensen blivit allt hårdare och lönsamheten i företaget har med åren blivit allt sämre.

För några månader sedan stod det klart att göteborgsbaserade Trendmark AB förvärvar modevarumärket Jofama.

– Vi är väldigt glada att Trendmark AB med sin breda erfarenhet inom mode och retail kommer fortsätta utveckla Jofama Fashion framåt. Det känns extra kul att trenden för hållbart tidlöst mode är fortsatt stark och att skinnets popularitet exploderar på alla catwallks just nu, tillägger Jan Elfström.

Förra hösten köpte Duell Bike-Center group varumärkena Halvarssons och Lidstrands som tillverkar bland annat MC-och skoterkläder. I affären övergick förutom varumärkena även produktionsutvecklingen, försäljningspersonalen och det befintliga produktlagret.

– Jag kommer att finnas kvar på halvtid och totalt är vi fyra i personalen som kommer att arbeta vidare här i Malung med design och produktutveckling, säger Jan Elfström.

Den här veckan har man inlett en total utförsäljning med tidsbokning från kvarvarande lager från Jofama Fashion på Västra Industrigatan i Malung.

Resterande lager kommer att säljas ut den 28,29 och 30 maj.

– För att undvika stora folksamlingar och risk för smittspridning har vi beslutat om tidbokning de första veckorna och i slutet av maj kommer vi att släppa in tio personer åt gången i butiken, säger Jan Elfström.

Sedan Niss Oskar Jonsson startade upp Jofa 1926 har det anrika företaget blivit känt över i stort sett hela världen och inte minst starkt förknippat med Malung. I början av 1970-talet köpte Volvo namnet Jofa och tog då över alla sportartiklar. Niss Oskar valde då att helt fokusera på skinnmode och döpte om företaget till Jofama.

Under årens lopp har olika konstellationer drivit företaget. För drygt 30 år sedan gick Fredrik Mellberg in som ägare av Jofama AB. Senare har även två andra personer från bygden gått in som delägare.

Nu väntar en försäljning av den 3 800 kvadratmeter stora fastigheten på Västra Industrigatan.

– Vi räknar med att vi ska kunna komma igång med att försöka sälja fastigheten någon gång under hösten, säger Jan Elfström.