En fulländad kväll på Dalhalla – Miss Li har publiken fullkomligt i sin hand" 

Redan på andra låten börjar folk på de främre raderna resa sig upp, och på tredje, ”Beautiful”, gråter en kvinna på första raden. Publiken ÄLSKAR Linda, och Linda älskar publiken tillbaka. Fjärde låten blir ”Komplicerad” och där läggs ribban för kvällen. Betyget fem är redan spikat.

Efter ”I met a boy last night”, Borlängelåten om Peace & Love, är det dags för ”Stupid girl” och jag tror att resten av publiken drar lika oroligt efter andan som jag, när Linda i den brutala kakafonin som bandet levererar ger sig upp på pianot. Men, ska Linda upp ska publiken det samma och från den stunden förblir många stående resten av spelningen.

Låten ”Förlåt” följs av att Linda slår sig ned på scenkanten för en stunds samtal med publiken där hon uttrycker sin tacksamhet över att få spela igen, och att hon skrivit en låt under pandemin som hon längtat efter att få spela för en publik som vill sjunga den tillsammans med henne. Och sedan river hon av ”Starkare” och nu börjar jag undra hur de främre bänkraderna ska klara den här kvällen egentligen? Det KOKAR! Men. Den som har gjort setlisten för aftonen har helt klart koll på dramaturgin, det går nämligen att kräma på ännu mer! Låten ”Dangerous” toppas med pyro och därmed står det klart att Miss Li i afton också bjuder på sommarens hittills mest påkostade scenshow på Dalhalla.

”Här kommer natten” blir kvällens första låt ifrån ”så mycket bättre” men hade inte Linda påpekat detta själv hade jag kanske knappt ens kommit ihåg att låten inte är ”hennes” från början, för så starkt förknippas den ju med henne numera. Låten följs upp av bejublade ”Instruktionsboken” och sedan får publiken frågan om de hunnit höra den allra senaste låten, ”Utan dig” som släpptes i fredags, alltså dagen innan spelningen. Jublet tolkar jag som att församlingen en har full koll, vilket bekräftas när maskineriet dras igång och större delen av den tolvhundrahövdade ”kören” visar sig kunna varje textrad! Här påminner jag mig om att jag missade att ta upp i lördagens reportage att raderna i början av låten om att gå på krogen och ”någon ropar spela Creedence” är ett hopkok av ungdomsminnen ifrån Bolanche och Rockfickan.

Sedan får större delen av bandet vila medan Linda återigen sätter sig på scenkanten och berättar om drömmar, om att aldrig ge upp och om hur låten ”Oh boy” kom till och den inledningsvis obesvarade stora kärleken som hon till slut ändå vann. Trots att hon var aningen komplicerad… Och innan låten är över har hela bandet återförenats och det som inleddes med finstämt piano avslutas i fullkomligt, fantastiskt musikaliskt kaos.

Och någonstans där överger Linda scenen och tar sig ut i publiken. Flera låtar, bland andra ”Lev nu dö sen” körs ute i publikhavet, och som fotograf blir det ett once in a lifetime-ögonblick när hon väljer att stanna just där jag sitter. Adrenalinet bubblar ur Linda och euforin i publiken kan bara jämföras med när The Hives var här för ett par år sedan och Howlin Pelle stagediveade. Bandet är lysande. Ljud och ljus både oklanderligt och mäktigt. Publiken ger allt den har och jag kan inte önska mig mer.

”My heart goes boom” och ”You could have it (so much better without me)” får till slut utgöra extranummer med både mer pyroteknik och Sonny Boy Gustavssons fantastiska dansinsatser, samt ytterligare ett publikbesök. Och naturligtvis får vi också tillslut en klassisk ”trillning” där plötslig både Linda och mikrofonstativet ligger i en hög på scengolvet. Och sedan är det slut. Hon kom. Hon såg. Hon segrade.

Publik: 1240

Betyg: 5/5

Frida Trygg Stöffling