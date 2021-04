Jag vill ge många rosor till diabetesmottagningen vid Falu lasarett för all hjälp jag fått under årens lopp. Jag vill tacka Anette Groth, Lars Hedlund och all personal: för trevligt bemötande och alltid lyssnande, förstående. Ni är guld värda. TACK FÖR ATT NI FINNS. Jag är tacksam för att jag bor i Sverige. Kram från

Britt-Marié