En skön mix av folkmusik och country

Dock med skillnaden att han på grund av coronapandemin tvingades avsluta inspelningen av The Lonely Pines med att spela nästan alla instrument själv på några låtar i sin hemmastudio.

Det är lätt och trevligt att hänga med Jesse Brewster bland de ensamma tallarna. Han har en förmåga att rama in sina historier i fina, medryckande melodier. Flera låtar är som gjorda för radiospelningar, exempelvis inledande Let´s run away och vackra Close to home, med Jesses budskap om vad vi bör göra under "crazy times" präglade av covid-19.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana

Jesse Brewster

The Lonely Pines

(Crooked Prairie Records)