En stor suck av lättnad – byggkalkylen för demensboendet klar: ”Det här är historiskt”

Nu kan nämligen konturerna till det totalt 6 000 kvadratmeter stora demensboendet på Högsveden skönjas.

Dessutom finns det en siffra på vad 60 boendeplatser med alla nödvändiga tillbehör som storkök, bergvärme, solceller, välkomnande utemiljöer, plats för dagverksamhet och allt annat beräknas kosta: 186 miljoner kronor.

186 000 000 kronor är således det belopp som kommunstyrelsen behöver kunna låna ihop för att projektet ska kunna gå från ord till praktisk handling.

Under tisdagen väntas därför kommunstyrelsen enas om att skicka ärendet vidare till fullmäktige som den 8 mars väntas godkänna den utökade investeringsbudgeten.

Anledningen till att beloppet inte togs med i budgeten var att vi inte var säkra på kalkylen

Majoritetspartierna C, M och S kunde dock inte låta bli att redan under måndagen bjuda in till en presskonferens och uppmärksamma den i sammanhanget så betydelsefulla milstolpen i Gagnefs troligen värsta och längsta långkörare.

– Det flaggades ju redan under budgetdebatten ifjol om att det här skulle komma. Men anledningen till att beloppet inte togs med i budgeten var att vi inte var säkra på kalkylen, förklarar kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Jarl (C).

– Det är i alla fall ett historiskt beslut, säger Jan Wiklund (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande och fortsätter:

– Att demensboendet skulle byggas under den här mandatperioden var också anledningen att nuvarande majoritet bildades efter valet 2018.

– Och det är ett väldigt efterlängtad beslut, tillägger socialnämndens ordförande Irene Homman (S).

Demensboendet har varit en följetong som gäckat den ena politiska konstellationen efter den andra. Gagnef har dessutom blivit omtalat i vida kretsar som kommunen där politikerna aldrig kommer till skott.

– Det är så skönt att slippa allt det där nu. För det kommer att bli ett fantastiskt fint boende, intygar Irene Homman.

Att det skulle komma fler överraskande vändningar i den här historien finns enligt trion inte på kartan.

Därför finns det heller inget som hindrar att de dagen innan kommunstyrelsens möte utgår från att ledamöterna fattar det väntade beslutet.

Men ändå har alla debatter och beslut som ständigt ändrat riktning satt sin prägel. Skisserna över det blivande boendet är därför än så länge heller inte alltför detaljrika.

– Vi vill inte presentera för mycket detaljer än, det har varit så många förändringar genom åren att vi vill vänta med detaljerna tills bygglovet är klart, påpekar Fredrik Jarl.