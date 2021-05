En tränare på kontrakt – då kan förra huvudtränaren vara aktuell för Leksand: ”Kokat ner kandidater”

Med de två senaste förlängningarna på Annie Silén och Ella Albinsson så är det just nu 14 spelare på kontrakt för Leksand.

Leksands damlag har börjat forma sig.

– Vi börjar sätta en bra grund och vettig stomme. Vi har fått in unga och ambitiösa spelare som är bra personer och har bra utvecklingspotential. Så det känns bra, säger Alexander Bröms om lagbygget.

Hur har det varit att locka spelare till Leksand med tanke på de sportsliga resultaten?

– Inte till vår fördel, precis. Men vi marknadsför utvecklingen som vi vill göra. Ingen har varit nöjd med hur det sett ut, med tanke på det sportsliga resultatet. Sedan har jag förklarat hur jag vill att det vardagliga ska fungera och hur det ska se ut. Så vi ser framåt. Vi har höga krav på de spelare som förlängt och de som kommit hit. Det är en ömsesidig dialog där vi måste komma fram till att vi måste ställa högre krav på oss själva.

Vad är det ni söker till lagbygget just nu?

– Det vi söker nu är framför allt spets. Det är inte det lättaste. Vi vill ha bra personer som är ödmjuka och bra lagspelare. Det kan ta lite längre tid för vi vill inte chansa. Spelarna som vi vill ha hit ska ha drivet att utvecklas samtidigt som de förstår vad som krävs för att spela i Leksands IF, säger Bröms och fortsätter:

– Det är viktigt att få en bild av hur de är som personer. Det finns taktiska kvaliteter men i andra läget är det viktigt med personlighetsdragen och hur de kan passa in oss. Vi måste hitta rätt.

Damlagets försäsong har redan börjat. Men att slå på stora trumman och snacka målsättningar är för tidigt, enligt Alexander Bröms.

– Det är svårt att svara på när laget inte är helt klart. Men förväntan på oss ska vara att vi har en kvalitativ daglig verksamhet där vi utmanar alla lag i serien. Vi ska gå ut med inställningen att vinna varje match. Så var det kanske inte förra säsongen. Vi ska sätta oss ner med hela laget där vi kan ventilera målsättningar. Det är viktigt att alla får säga vad de tycker och tänker.

En annan post som står tom är assisterande tränare till huvudtränaren Mathias Olsson. Även där pågår ett arbete för att fylla posten inom en snar framtid.

– Vi för dialog med några tränare. Det är samma som med spelarna. Vi vill ha kompetenta och ödmjuka tränare. De ska komplettera varandra bra och ha bra matchcoachning.

Hur ligger ni till i den rekryteringen?

– Vi har kokat ner listan till tre-fyra kandidater. Vi vill vara noggranna och se till att det blir rätt. Vi har en hög kravbild på tränarna också.

Under förra säsongen var det Anton Bokull som fick kastas in som huvudtränare mitt under säsongen, då Lars Stenmark sjukskrevs. Men sedan säsongens slut har det varit tyst kring Bokulls framtid i Leksand – tills nu.

– Anton Bokull kan vara aktuell för en roll som assisterande, absolut. Mer än så kan jag inte säga i dagsläget. Men det är inte långt ifrån innan vi presenterar en ny tränare, säger Alexander Bröms avslutningsvis.

Fakta/ Leksands trupp i nuläget

Målvakter

Amanda Johansson

Jule Flötgren -NY

Backar

Annie Silén

Ida Karlsson

Tuva Kandell

Nathalie Lidman -NY

Malou Berggren -NY

Forwards

Ella Albinsson

Wilma Johansson

Emelie Berlin

Hanna Sköld

Karolin Malmquist

Madeleine Hall -NY

Jennifer Carlsson -NY

Ledare

Mathias Olsson

Lämnar Leksands IF: Linnèa Sjölund, Maria Holm Peters, Kajsa Armborg, Moa Viklund, Sarah Forster, Shae Demale

Källa: Leksands hemsida