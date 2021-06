Erik Nises krönika: Nej till politik för de superrika!  

Som blykepsen en torsdagsmorgon efter att aw:n blev för trevlig ligger varslen över stan. Man går upp, ser röken stiga från skorstenarna, släpar sig till jobbet och tänker att allt är okej men det är det inte. Den riktiga huvudvärken kommer senare - i höst, om det blir som företaget vill, när 440 anställda får gå från bruket och drar med sig 1-3 kringtjänster.

I värsta fall ryker 1500 arbetstillfällen och här kommer den obligatoriska jämförelsen: det är som att 20 475 personer skulle bli av med jobbet i Stockholm.

I värsta fall ryker 1500 arbetstillfällen och här kommer den obligatoriska jämförelsen: det är som att 20 475 personer skulle bli av med jobbet i Stockholm.

För Borlänge innebär beskedet så vitt vi vet, företaget säger inte så värst mycket, att 120 år av industriutveckling tätt förbunden med stadens framväxt vaskas. Ett slag mot själva fundamentet. Man kommer inte längre stå och vänta vid bommarna medan massavedsvagnarna rullar upp mot Kvarnsveden och lämnar efter sig en doft av hett stål från bromsarna, vedbacke i vårsol och välstånd.

I stället kan man kanske stå i något halvtomt köpcentrum och fundera över hur brutalt strukturomvandlingen påverkar de orter i Sverige som har tagit på sig ansvaret att producera de saker vi verkligen behöver - alltså de orter där arbetarklassen bor. Hur livet är för de människor som producerar de varor och tjänster som bygger vårt land. Det är nog trots allt läge att oroa sig.

För just nu vidgas klyftan snabbt mellan de som äger kapitalet och oss andra i Sverige. Under pandemikrisåret 2020, när arbetslösheten sköt i höjden, fick vi 40 nya börsmiljardärer och 169 personer eller familjer äger snart lika mycket som hälften av det vi andra lyckats spara ihop under hela våra liv. Allt fler av dem har dessutom blivit rika på skit som nätcasinon och sådant som inte heller skapar särskilt många jobb, utan bara suger åt sig värdet från andras jobb.

Högersidans standardsvar på den oron kan beskrivas som fatalistisk: marknaden har alltid rätt. Själva politiken är hycklande: det går att rikta enorma resurser till kapitalägare och överklassen i största allmänhet (skattesänkningar för rika, lagar som gör det möjligt att betala sämre för andras arbete, rut-avdrag för poolrengöring och skatterabatter för multinationella snabbmatskedjor) medan investeringar som stimulerar industritillväxt och högproduktiva, trygga jobb avfärdas som ekonomiskt oansvariga.

Arbetsmarknadspolitik är ointressant, det är den enskildes eget ansvar att efter 30 år i basindustrin omskola sig till något nytt - varför inte key account manager på en reklambyrå - så att hen också kan få ta del av värden som skapats av någon annan.

Det går däremot än så länge bra att ta ut höga skatter av vanligt folk - men villkoret är att företag får göra obegränsad vinst på skola, vård och omsorg, samt att de välbeställda får köpa sig förbi köerna i gräddfiler där de slipper få sina krämpor behovsbedömda i konkurrens med oss andra.

Det är en politik för de superrika men som också verkar tilltala yuppies och hippies på elsparkcyklar i storstäder som ser möjligheten att klicka hem nudlar med en app som ett bevis för att vi äntligen lämnat det oglamourösa knegandet bakom oss.

Men de har alla missat något väsentligt. Alla kan inte leva av andras arbete. Alla kan inte vara chefer eller uppassare på chefer. Någon måste odla maten, tillverka produkterna, sköta om barnen när vi är på jobbet, lära dem något i skolan och köra våra varor på vägarna, hjälpa oss när vi är gamla och sjuka och skydda oss när vi utsätts för fara.

De som arbetar med detta i Sverige i dag syns knappt i samhällsdebatten - trots att det inledningsvis under pandemin gjordes listor över samhällsviktiga jobb (en lista som i princip var sopren på de som har de högsta lönerna och mest statusfyllda jobben).

Vi sörjer inte de industrijobb som kanske försvinner för att vi älskar att valsa plåt eller köra pappersmaskin utan för att vi vet att det var dessa jobb gav oss makten över våra liv.

Det var inte politiker i någon allmän mening som införde demokratin i det här landet, utan den organiserade arbetarklassen. Det var arbetarorganisationer som startade ett av de två partier som med någon trovärdighet kan ta åt sig nån ära för demokratin i Sverige (det andra är på väg att förtvina efter tre decennier av ensidigt fjäskande för kapitalägare vilket fullbordades med att de strök ordet ”folk” ur namnet och bytte partiledaren mot en lobbyist).

Därför är Arbetsförmedlingens larm om att antalet långtidsarbetslösa i år kan överstiga 200 000 skräckläsning för oss som gillar folkstyre.

Ur långtidsarbetslösheten krälar gängvåldet, ohälsan och välfärdsfusket fram. Där växer främlingsfientlighet och ressentiment, misstänksamhet och egoism. De sociala kostnaderna stiger men fördelas alltmer ojämnt när kapitalägare och högavlönade får skattelättnader medan vanliga löntagare betalar en skatt som ofta står i omvänd proportion till hur mycket välfärd och service man använder.

Arbetslöshetssiffrorna, som var höga redan före pandemin, visar att politiken för de som lever av andras arbete inte skapar det samhälle som vi vill ha. Det som krävs nu är en politik för de som arbetar med det som är viktigt och riktigt och för att fler ska få möjlighet att göra det.

Förutom en annan riksdagsmajoritet så kräver det en mer aggressiv ekonomisk politik med smarta investeringar i samverkan mellan offentliga och privata aktörer och regler som gör det möjligt att exploatera våra naturresurser bättre. Bilbatterimineraler från bruksorterna i Bergslagen är mer Kravmärkta än kobolt från krigets Kongo.

Under pandemikrisåret 2020, när arbetslösheten sköt i höjden, fick vi 40 nya börsmiljardärer och 169 personer eller familjer äger snart lika mycket som hälften av det vi andra lyckats spara ihop under hela våra liv.

Dessutom krävs att de som blir megarika medan arbetslösheten växer beskattas på ett sådant sätt att vinsterna kan styras om till välfärden där efterfrågan i dag är större än utbudet.

Arbetskraftsinvandringen måste regleras vilket inte minst förra veckans nyhet, att restaurangbranschen importerat 1 600 arbetare under samma period som tusentals varslats och sparkats och massiva krisstöd betalats ut till branschen, visar. En hög arbetslöshet i Sverige går inte ihop med arbetskraftsinvandring till yrken med låga utbildningskrav, utan handlar bara om att kringgå de svenska arbetarnas demokratiskt beslutade skyddsnät.

Kanske borde vi också fundera på om vi kan öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel, vilket också skulle innebära stora miljövinster och en levande landsbygd - även om storföretagen kommer kalla det protektionism.

Lunkar vi bara på i samma hjulspår som nu så kommer i stället kraven på att balansera marknadsekonomins misslyckanden med allt mer auktoritära och repressiva politiska inslag - för någonstans måste missnöjet över samhällsproblemen att ta vägen. Det finns alltjämt en bred uppslutning bakom de demokratiska idealen i vårt land men det enda sättet att långsiktigt värna dem är att driva en politik för full sysselsättning.

Principdiskussionen vinner man inte i riksdagens kammare eller på debattsidorna utan i människors vardag.

Erik Nises

Ordförande Borlänge Arbetarekommun

Dåligt: Regionledningens idé att sälja ut den psykiatriska vården för barn och ungdomar är obegriplig. Det största problemet med vården i nuvarande regi är att locka den personal som krävs för att driva verksamheten. Det bästa sättet att få personal till bristyrken är att höja deras löner eller på annat sätt skapa mer attraktiva arbetsvillkor - sådant kostar pengar och sådana blir det mindre av om en del av budgeten ska gå till bolagsvinster.

Bra: Att regionrådet Ulf Berg till sist erkänner att det är regeringens pengar som gör att man klarar ekonomin. ”Vi har nästintill blivit överkompenserade”, sa han i Annonsbladet häromveckan. Återstår då bara valet om slantarna ska gå till bolagsdirektörer eller mer personal i barn- och ungdomspsykiatrin.