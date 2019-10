Erika Funk månadens spelare – vill se samarbete i Falufotbollen: "Eller sammanslagning"

För tre år sedan gick Falu BS som en slåttermaskin genom division 3 Dalarna och tappade bara sex poäng på hela säsongen.

Den stora stjärnan var Erika Funk, som gjorde 41 mål på 18 matcher.

Något spel i division 2 norra Svealand blev det dock inte för Funk när Falu BS tvingades dra sig ur serien på grund av spelarbrist.

Det är klart att man är lite bränd av det som hände i Falu BS, så jag vill se att det blir en satsning.

– Vi tappade alldeles för mycket folk. Vi hade ett bra lag, men det var folk som skulle ut på andra äventyr, konstaterar Erika Funk.

I helgen gick ett nytt Falu BS-lag upp i division 3.

Samtidigt kvalificerade sig Erika Funk återigen för division 2 – i Grycksbo. Erika Funk gjorde båda målen i segermatchen mot Korsnäs U (2–0) – vilket innebar att hennes lag gick om Dala-Järna i seriens sista omgång.

Men om det blir en fortsättning vill hon inte lova redan nu. Den ambitiösa anfallaren vill inte hamna i samma situation som för tre år sedan.

Det är klart att jag hade önskat att jag hade gjort fler mål.

– Det är klart att man är lite bränd av det som hände i Falu BS, så jag vill se att det blir en satsning. Gärna genom samarbete med någon av de andra Faluklubbarna, eller en sammanslagning. Helt klart är att det behövs fler spelare som håller för att spela i division 2 om vi ska klara det, säger Funk.

September månad är första gången hon utses till månadens spelare i division 3 damer och den här gången blev det "bara" 22 mål och en andraplats i skytteligan bakom suveräna Johanna Lagerlund, Malungs IF, 34 mål.

– Det är klart att jag hade önskat att jag hade gjort fler mål. Jag vet om att jag egentligen borde ha spelat bättre, säger Erika Funk.

Kanske får hon chansen att göra det i division 2 i stället.

FAKTA/Topplistan i Stjärnligan, september (omgång 18–22)

7 stjärnor: Erika Funk, Grycksbo IF.

6 stjärnor: Josefin Danielsson Lundin, Korsnäs IF U, Pernilla Holm, Islingby IK, Josefine Lissnils, Dala-Järna IK,

5 stjärnor: Josefin Snell, Grycksbo IF, Elin Trapp, Dala-Järna IK.

4 stjärnor: Isabelle Nyhlén, Malungs IF, Marie Sundman, Säters IF, Kaisa Kokkarinen, Säters IF, Fougnigue Kone, Avesta AIK.

Stjärnligan i sin helhet hittar du HÄR.