Ex-Brageit månadens spelare – nu ställs han mot sitt gamla lag: "Hoppas sätta en på Rosen"

Dalafyran har gått i mål.

Korsnäs IF vann serien i överlägsen stil med bara åtta tappade poäng över 20 omgångar, och sanslösa 104 mål framåt efter 17–0-manglingen mot Slätta U i sista omgången.

Dala-Järna IK blir tvåa och får spela om en plats i division 3 i kvalgruppen som också innehåller Säter, Hille och Delsbo.

► Sexmålsskytten får plats i anfallet – här är september månads lag i herrfyran

I botten står det klart att Svärdsjö – som drog sig ur inför seriestart – degraderas tillsammans med Slätta U och Ulfshyttan. Dessutom svävar Gustafs GoIF i ovisshet: om både Säter och Dala-Järna missar kvalet till trean ramlar även de ned i division 5.

Tällbergs IF kan lugnt se på när division 3-kvalet drar i gång på lördag. De har redan säkrat sin plats i nästa års Dalafyra som tabellsexa, och stundtals imponerat under föreningens första säsong hittills i länets högsta distriktsserie.

– Vi har varit en klassisk nykomling. Ibland väldigt bra, ibland bedrövliga. Jag tycker att vi har bra kvalité på truppen, men oturliga skador kombinerat med att den är rätt tunn har satt avtryck i våra prestationer. Vi har fått rotera mycket på positioner och varit lite ojämna, säger Oscar Andersson.

Den tidigare Bragebacken avbröt sin elitsatsning efter 2016 års säsong och var i fjol med och sköt upp Tällberg i division 4 som målfarlig anfallare. I år har han tagit klivet ned i banan och ”bara” gjort sju mål som offensiv mittfältare. Men han har imponerat i sin nya roll, så pass mycket att Sporten tillsammans med Dalarnas Fotbollförbund utser honom till månadens division 4-spelare i september.

LÄS VÅRT DOKUMENT OM TÄLLBERGS IF: Här gör 'Jonny Puma' succé – mitt i hockeyland: "När folk pratar fotboll på byn i Leksand har det hänt nåt"

– Jag har fått ta ett större ansvar i defensiven i år. Det blir så naturligt när motståndet är bättre än i femman. Så det är roligt att jag bedöms för mitt spel i stort och inte bara målen. Jag har ju gjort en del assist också.

På onsdag nästa vecka korsas Oscar Anderssons och IK Brages vägar på nytt. Andersson är, förstås, en del av årets lag i Dalafyran som ska ta sig an Superettanlaget i en uppvisningsmatch på Ljungbergsplanen i Kvarnsveden.

– Det ska bli kul att möta Brage. Jag känner ju bröderna Lundin, Peter Rosendal, Carlos Garcia och ”Hinken” (Pontus Hindrikes) sen tidigare, och jag följer deras matcher, säger Oscar Andersson som har hittat glädjen för fotbollen igen i Tällberg.

– Självklart får man blodad tand när man spelar i ett bra lag och har roligt. Man är alltid sugen på mer så hör rätt klubb av sig får jag kika på det.

Läge att imponera på Brage igen, alltså?

– Absolut. Det vore kul att göra mål på ”Rosen”.

FAKTA/Topplistan i Stjärnligan, september (omgång 18–22)

10 stjärnor: Oscar Andersson, Tällbergs IF.

9 stjärnor: Gustav Fälldin, Ludvika FK.

6 stjärnor: Robert Hedman, Dala-Järna IK.

5 stjärnor: Andreas Lindvall, Korsnäs IF, Adam Hedin, IF Tunabro, Petter Forslund, Korsnäs IF, Isbet Ablay, Bullermyrens IK, Jamie Farah, Ludvika FK, Andreas Samuelsson, Vansbro AIK, Eddie Calmborg, Ulfshyttans IF.

