Experten övertygad – IK Brage tar allsvensk plats: "Jobbigt att åka till Domnarvsvallen"

Om en dryg månad inleds är det tänkt att Superettan ska inledas efter förskjutningen på grund av coronapandemin.

Från och med i år är det Discovery som äger sändningsrättigheterna till serien och kommer att sända matcherna via Dplay.

På måndagseftermiddagen publicerade man en serie med uppsnack inför seriestarten där experterna, och tidigare allsvenskarna, Stefan Ishizaki och Pär Hansson, bjuder på sina tankar om respektive lag.

När det gäller IK Brage så är de båda överens om att laget kommer vara med i toppstriden även i år.

Allra mest positiv är Izhizaki, som tippar Brage som tvåa i serien, vilket skulle innebära en direktplats till allsvenskan.

– Jag ser att de kommer att göra det ännu bättre i år. Det har inte varit så mycket nyförvärv och det tror jag speglar att Klebér (Saarenpää, chefstränare) är så nöjd med spelartruppen han har och var laget presterade ifjol. Han har sån tro på sin spelartrupp, och det tycker jag bådar gott inför säsongen, säger Izhizaki i sändningen.

Pär Hansson, å sin sida, tippar Brage fyra i tabellen.

– Jag tror att de kommer att göra ett bra år, men inte fullt så bra som förra året när de var med och fajtades hela vägen in, säger Hansson.

Att Brage var så nära allsvenskan ifjol – dels i och med kvalplatsen och dels att man såg ut att få en friplats när Östersund nekades elitlicens – gör de båda experterna splittrade.

Den forne Helsingborgsmålvakten Hansson tror att det är något som skulle kunna ställa till det för Borlängelaget.

– Man var ju nästan ett allsvenskt lag. Först i och med kvalet, när man missade precis, och sen att man var på väg upp på Östersunds plats. Många spelare är kvar och har varit med i den här processen. Och det kan vara ett frågetecken, att man fortfarande har en viss besvikelse över fjolåret, säger Hansson.

Ishizaki, med ett förflutet i bland annat AIK och Elfsborg, tror tvärtemot.

– Jag tror mer att det blir bränsle och en morot för dem att prestera ännu bättre i år.

Något som både Ishizaki och Hansson framhåller är att de är imponerade av just lagmaskinen IK Brage och det faktum att de grönvita gjorde flest mål (54) av alla lag i serien ifjol.

– Kouakou gjorde mycket mål, men ser man bakom där så var det väldigt många andra målskyttar. Det tyder på ett välmående och välspelande lag, säger Ishizaki som även tror att Brage kan dra nytta av sin hemmaborg.

– Det är jobbigt att åka till Domnarvsvallen och spela matcher, så är det bara, säger han.

Pär Hansson:

– Det som jag tycker är så starkt med Brage är laget Brage. De har duktiga, individuellt skickliga, spelare, men framför allt är det laget. De är tunga att möta och gör jobbet varje dag. De kämpar hela vägen in i kaklet, och det gillar jag i en klubb som Brage.

Svenska Fotbollförbundets förhoppning är att Superettan ska starta den 14 juni. Då krävs det dock att Folkhälsomyndighen först ger grönt ljus, vilket man ännu inte har gjort. Samtal pågår mellan parterna.

Dplay-experternas tips

Stefan Ishizaki

1) Halmstads BK, 2) IK Brage, 3) Jönköpings Södra IF, 4) AFC Eskilstuna, 5) GIF Sundsvall, 6) Västerås SK, 7) Norrby IF, 8) Degerfors IF, 9) Dalkurd FF, 10) Örgryte IS, 11) Trelleborgs FF, 12) Gais, 13) Östers IF, 14) Akropolis IF, 15) Umeå FC, 16) Ljungskile SK.

Pär Hansson

1) Halmstads BK, 2) Jönköpings Södra IF, 3) Västerås SK, 4) IK Brage, 5) Akropolis IF, 6) AFC Eskilstuna, 7) Gais, 8) GIF Sundsvall, 9) Norrby IF, 10) Östers IF, 11) Degerfors IF, 12) Örgryte IS, 13) Trelleborgs FF, 14) Dalkurd FF, 15) Ljungskile SK, 16) Umeå FC.