Expertens tips inför V5 på Romme

Dalatravet Romme tävlar redan på måndagkväll och då handlar det om V5/V4 som spelformen. V5-omgången håller bra klass för att vara en ”vanlig” travkväll och i V5-2 hittar vi ett bra förslag till singelstreck i Katja Melkko-tränade Ecco Qui som jagar fjärde raka segern.

Montéloppet (V5-4) ser på förhand ut som ett tvåhästarslopp. Vidivici C.C. och Sign Me Up Too kommer båda från ett tävlingsuppehåll men vi har svårt att se någon annan som kan vinna loppet.

V5-1

Järvsö Johanna fick dålig utdelning på kunnandet under treårsäsongen. Nu är det dags för årsdebut och förhoppningsvis får hon till det bättre i år. Gangna är inte helt pålitlig, men gynnas av läget nu och felfri duger hon långt. Oss Can var ofta ute i tuff konkurrens under treårssäsongen och det skall bli intressant att se vad vintern har gjort honom. Torvald Grimm har aldrig vunnit men visade form senast och är inte helt borta.

Ranking: 10, 4, 2, 3, 1, 12, 11, 5, 8, 7, 6, 9, 13

V5-2

Ecco Qui har inlett karriären på bästa sätt och efter en andraplats i debuten har han tre raka segrar. Från ett bra läge måste det vara bra chans igen. Bicc’s Avalon har också bra kapacitet och är förstahäst om man garderar. Janis Brown har läget och en bra platschans. Arabesque har gjort två bra lopp efter vintervilan och gick en kanontid senast men är utlämnad från det här läget.

Ranking: 3, 4, 1, 8, 11, 9, 5, 6, 2, 7, 10, 12

V5-3

Matadoren Eme är nästan alltid med därframme oavsett vad han möter och det här är inte det tuffaste motstånd han stött på. Frankenstein Am har hög kapacitet och ett bra läge och skall med på kupongen. Toreador har ett lopp i kroppen efter en paus och en bra proposition. Cargo Door gjorde ett bra lopp i comebacken senast och skall streckas tidigt även om han startat sporadiskt.

Ranking: 3, 1, 5, 8, 10, 9, 12, 11, 6, 7, 4, 2

V5-4

Sign Me Up Too har inte startat på ett tag, men segrade senast det handlade om monté och han har en perfekt uppgift den här gången. Vidivici C.C. hade fina framgångar under sadel i Frankrike ifjol och blir intressant i årsdebuten. Supreme Court vinner inte så ofta men har form och trivs bra under sadel. Kattens Chamsin är bättre än raden och kan vara en rysare.

Ranking: 11, 9, 6, 5, 4, 2, 7, 8, 10, 1, 3

V5-5

Manuzio Hanover har gjort två bra lopp i år och har en intressant uppgift här. Showtimejackflower kommer från en tredjeplats på V75 senast och även han har visat form i år. Creator Scoop har läget och kan leda länge. True Devotion är bättre än raden och värd att se upp med.

Ranking: 6, 2, 1, 5, 12, 3, 7, 11, 10, 4, 8, 9

Systemförslag

V5-1: 1, 2, 3, 4, 10, 12. (11, 5)

V5-2: 3 Ecco Qui. (4, 1)

V5-3: 1, 3, 5, 8, 10. (9, 12)

V5-4: 6, 11 (9, 5)

V5-5: 1, 2, 5, 6, 12. (3, 7)

Systemet kostar: 6 x 1 x 5 x 2 x 5 = 300 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 9 Love’em – 3 First Tartar – 5 Höwings Zora. Outs: 4 Dover.

Lopp 7: 9 Wilda Fille – 10 Tand Kraft – 1 Ängspilen. Outs: 5 Närbyflickan.

Lopp 8: 5 Finseth Faksen – 2 Hvalstad Gyda – 10 Grådö Bo. Outs: 14 Lill Wilma.

Lopp 9: 7 Test Pilot – 11 Cosy Lazy Louse – 5 Vintage Gentleman. Outs: 9 M.T.Lecavalier.

MATS PERSSON