Expertens tips inför V64 på Rättvikstravet 12 juli

Finalen i Dalatravet Treåringsserie har åtta hästar till start och ett flertal heta segerkandidater, men med Reijo Liljendahl-tränade Highway To Hill som favorit med senaste insatsen i färskt minne. Loppet ser ändå öppet ut och även i år kan det bli dalaseger i loppet som ifjol vanns av Leif Witasp-tränade Chablis Ribb.

Mats Persson

V64-1

Elitloppsvinaren Don Fanucci Zet gör ett spännande gästspel och det är svårt att tro annat än att han skall vinna även om han mest lär göra starten för att få en genomkörare inför större uppgifter. Brother Bill är en häst med hög kapacitet som visat att han kan utmana favoriten och vill man gardera så är han given andrahäst. Global Adventure har vunnit i hälften av sina 34 starter men har en tuff uppgift nu.

Ranking: 5, 4, 3, 1, 2

V64-2

Wilda Simon var fin när han vann sitt försök i ett utslagningslopp senast för att sedan galoppera i finalen. Är inte helt stabil i voltstart men kapaciteten är det inget fel på. Lill Hans har stabiliserat sig och kommer med två raka segrar och är ett givet motbud. Mino Tabac har fin form men svårt att vinna. Grådö Bo står bra till men möter kanske några som är för bra.

Ranking: 13, 10, 8, 3, 1, 6, 7, 9, 14, 11, 12, 15, 2, 4, 5

V64-3

Highway to Hill var jättebra vid segern senast och får tipset igen. Down Under kommer också från seger och skall räknas tidigt. Current Leader har haft det lite svårare att vinna, men kapaciteten finns och viss chans måste han ha. Island Smart kommer från ett gömställe och kan inte heller räknas bort.

Ranking: 7, 8, 6, 5, 4, 2, 3, 1

V64-4

Global Boost vann från samma läge senast och kan ta andra raka. Feel Good kommer med två raka segrar och har chansen igen trots tuffare motstånd. Dreams Happen kommer från seger och är ingen heller helt borta. Isla Nga Hari inledde karriären med två raka segrar. Inte ofarlig om det skulle stämma.

Ranking: 1, 4, 5, 10, 11, 12, 3, 2, 6, 8, 7, 9

V64-5

Dark Roadster har gjort topplopp hela året och möter kanske lite enklare motstånd nu. Hector Boko är dock en tuff motståndare som mycket väl kan visa sig för svår. Moses kan få loppet om det körs tufft framme i täten och går inte att räkna bort. Dedee Star är på väg tillbaka efter ett segerlöst fjolår och kommer från seger.

Ranking: 6, 5, 10, 7, 9, 1, 4, 3, 8, 2

V64-6

G.G.Ojjdo har utvecklats fint i år och från det här läget kan det bli tidig ledning. Järvsöodin går aldrig att räkna bort och han är given på systemet. Demex är snabb från start och får säkert en fin resa och är värd att passa. Eldvin har kapaciteten om det skulle klaffa fullt ut.

Ranking: 5, 11, 7, 12, 9, 6, 8, 3, 4, 2, 1, 10

Systemförslag

V64-1: 5 Don Fanucci Zet. Res: 4, 3

V64-2: 8, 10, 13. Res: 3, 1

V64-3: 2, 4, 5, 6, 7, 8. Res: 3, 1

V64-4: 1, 4, 5, 10. Res: 11, 12

V64-5: 5, 6, 7, 10. Res: 9, 1

V64-6: 5, 11. Res: 7, 12

Systemet kostar: 1 x 3 x 6 x 4 x 4 x 2 = 576 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 5, 6

DD-2: 5, 11

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Maximize’em - 3 Le Boheme – 6 Sebastians Son. Outs: 4 Iliie De Touchyvon.

Lopp 2: 5 Digger Pine - 2 Arrabrilliant – 8 Denali Doc. Outs: 12 Rosa Danica.

Lopp 3: 6 Paulina - 1 Ninepoints Lucky – 3 Kanal Goj Outs: 9 Super Sarah.

Lopp 10: 2 Kola Boko – 7 Vacuum Broline - 6 Zätabanken. Outs: Dino Wishes