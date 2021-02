Expertens tips inför V64 på Romme

Dalatravet Romme tävlar på fredagskväll och då med V64 som huvudspelform. En omgång som inte ser alltför svårlöst ut på förhand, förutsett att man väljer rätt singelstreck. Vi har fastnat för B.W. Sture (V64-1) i det inledande montéloppet. Wilda Fille är den som har montémeriterna i loppet, men han har inte fungerat på länge och behöver säkert lopp i kroppen, så den här gången tror vi förbehållslöst på stallkamraten.

Mats Persson

V64-1

B.W. Sture har visat sig riktigt bra under sadel och och har dessutom en bra proposition. Solongen har gjort en start efter ett tävlingsuppehåll och räknas tidigt. Hibokongen avslutade vasst senast och är värd att se upp med trots tufft motstånd. Wilda Fille återkommer efter en paus och är ett bud om han hittat sig själv igen.

Ranking: 12, 9, 6, 13, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 3, 14

V64-2

V.G.’s Enjoyable återkommer efter en liten paus och har ett dåligt läge men kapacitet att vinna direkt. Håna Am är bra igång och har ett bättre läge. Halle Westwood var duktig vid segern senast och verkar stark och rejäl. New Young är bättre än raden och värd att se upp med.

Ranking: 8, 3, 10, 11, 4, 5, 7, 12, 9, 6, 1, 2

V64-3

Emty the Tanks vann i årsdebuten och är knappast sämre med lopp i kroppen. Applejack Mile har inte vunnit på länge men har fin form. My First Offspring är härdad i tuffa gäng och kan runda allt. L. A. Divergent har läget, men lite svårt att avgöra.

Ranking: 9, 6, 10, 1, 3, 7, 8, 11, 12, 5, 4, 2

V64-4

S.K.’s Ariel är alltid med därframme och kan bli svår att tas med från ett fint utgångsläge. Mons gör debut i ny regi och skall absolut tas med i beräkningen. Grådö Bo kan massor när han fungerar och är värd att se upp med. Eld Tekno är bättre än raden och får inte heller glömmas bort.

Ranking: 1, 10, 13, 7, 5, 4, 3, 14, 12, 2, 11, 8, 9, 15, 6

V64-5

Malkin kommer från seger på V75 och startar med toppchans igen. Lyx Håleryd har inte vunnit på ett tag men svarat för bra insatser och är värd att dubbla systemet med. Choco Garline kommer från seger och är effektiv i spets. Gloria Sisu har inte vunnit på länge men kan överraska med klaff på loppet.

Ranking: 6, 7, 2, 5, 1, 3, 4, 8

V64-6

Kenzoki Boko har hög kapacitet för klassen och en passande uppgift. Excalibur Zet har läget och går inte att räkna bort med ett lopp i kroppen. Classic Joy vinner inte så ofta men formen är det inget fel på om man vill strecka vidare. Grott Maja har form och är också ett skrällbud.

Ranking: 4, 1, 10, 8, 7, 5, 13, 12, 11, 2, 14, 3, 15, 6, 9

Systemförslag

V64-1: 12 B.W. Sture. Res: 9, 6

V64-2: Alla tolv hästarna. Res: 8, 3

V64-3: 6, 9, 10. Res: 1, 3

V64-4: 1, 10. Res: 13, 7

V64-5: 2, 6, 7. Res: 5, 1

V64-6: 1, 4. Res: 10, 8

Systemet kostar: 1x12x3x2x3x2 = 432 rader/kronor

Dagens Dubbel:

DD-1: 6

DD-2: 1, 4

Kombinationer: 2

Övriga lopp

Lopp 1: 6 Readly Eagle - 8 Fast And Go – 1 Havre De Face. Outs: 4. 4 Lefty Gun

Lopp 2: 1 Jahnson - 13 Mjölner Jerva – 8 Nebbenes Viktoria. . Outs: 6 Brolotta.

Lopp 3: 1 Deli - 7 Handle With Care – 8 Nyras ida. Outs: 6 Ajlexes Elise.

Lopp 10: 13 Anchor Man - 4 Photo – 5 Carhu. Outs: 7 Dragon Starfly