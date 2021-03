Expertens tips inför V64 på Romme

Dalatravet Romme dubblar tävlingsdagar den här veckan och tisdagens lunchtrav följer man upp med V64-tävlingar på fredagskväll. Omgången ser öppen ut på förhand men vi tycker oss ha en bra vinnare i V64-1 i Backhammer som nyligen gjort comeback efter ett långt tävlingsuppehåll. Var bra tvåa i comebacken i höstas och minst lika bra tvåa i årsdebuten senast. Nu är det läget för att sätta dit en etta som vi ser det och singelstreckar på V64-förslaget.

Mats Persson

V64-1

Backhammer var positiv i årsdebuten och bör ha en vettig chans från sitt fina läge. Årdalsfinpåvin kommer från seger och är säkert långt framme igen. Stjärnviking är bättre än raden och ett bud om han sköter sig. Järvsö Olov gör debut i ny regi och är härdad i tuffa gäng.

Ranking: 1-9-5-11-3-10-2-4-7-8-6-12

V64-2

Red Hot Roadster fick inget med på V75 senast men möter ett betydligt enklare motstånd nu. Athos Dei Greppi gör debut på svensk mark och kan säkert vara med där framme direkt. Conrads Janne varvar prestationer men i sådana här sammanhang brukar han duga bra. Father Of Sun är inte så tokig och skall passas i årsdebuten.

Ranking: 6-5-4-10-8-3-2-1-7-9

V64-3

Jokke Ålj har fin form och ett riktigt bra utgångsläge. Prins c.K. är lite komplicerad men duger bra om han fungerar. Hästen Räsern är jämn och säker och gick nytt rekord i senaste starten. Lill Brisa är snabb i benen men får inte alltid till det.

Ranking: 1-9-2-3-12-10-8-4-5-6-7-11

V64-4

Firstclass U.M. är oftast med där framme och står perfekt inne i loppet propositionsmässigt. Klara Zonett gör intressant årsdebut och är värd att se upp med direkt. Harvard Student kommer från ett formstall och måste med på kupongen. Västerbo Jolene har visat form på slutet och är också streckvärd.

Ranking: 5-6-9-10-1-2-3-4-7-11-8

V64-5

Black And Quick är segerlös hittills men har hittat en passande uppgift i årsdebuten. Bill Gates har knallform och streckas tidigt. Enge Jas har läget och möter lite enklare motstånd än i de senaste starterna. Turenne har inte vunnit på länge men visade positiva takter innan tävlingsuppehållet.

Ranking: 8-4-2-7-1-12-14-3-5-11-6-13-9-10

V64-6

Opalis har hög kapacitet men gjort bort sig och fått kvala om. Fungerar hon fullt ut blir hon inte lätt att tas med. Rocky Tilly gör alltid bra lopp och är given på kupongen. Luna Nera Doc tävlar ojämnt men är väldigt vass de dagar allt stämmer. Alorac Mathbell är pålitligare och hade en fin säsong under fjolåret.

Ranking: 2-9-6-10-11-2-1-3-5-4-7-8

Systemförslag

V64-1: 1 Backhammer Res: 9, 5

V64-2: 5,6 Res: 4, 10

V64-3: 1, 2 ,3, 9, 10, 12 Res: 8, 4

V64-4: 1, 5, 6, 9, 10 Res: 2, 3

V64-5: 2, 4, 8 Res: 7, 12

V64-6: 2, 9 Res: 6, 10

Systemet kostar: 1 x 2 x 6 x 5 x 3 x 2 = 360 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 2, 4, 8

DD-2: 2, 9

Kombinationer: 6

Övriga lopp

Lopp 1: 4 La Verite - 7 Nuage D’Inverne – 6 Ares Face. Outs: 11 Above And Beyond.

Lopp 2: 1 Ewalborg - 8 Blixten – 6 Ackssonfaksen. Outs: 9 Sundbo Hero.

Lopp 3: 1 Parker - 9 El Clasico – 2 Radar Contact. Outs: 4 The Killer.

Lopp 10: 11 Countess Chiara - 7 Vikens Easy – 9 Whispering Star. Outs: 1 Yello Karsk.