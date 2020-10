Fäbodbrukarnas ordförande: ”Vågar inte ha ute djuren fritt”

De svenska rovdjuren, eller snarare landets rovdjurs politik, riskerar att ta död på fäbodkulturen. Nu kräver fäbodbrukarnas organisation förändringar.

– Vi anser att det ska vara ett lägre rovdjurstryck. Idag är det för högt, säger förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruks, FSF, ordförande Kenneth Johansson.

Jodå, det är den tidigare (C)-politikern och landshövdingen i Värmland, numera bosatt i Falun.

Han är väl insatt i fäbodbrukarnas villkor.

Ett faktum är att fäbodlänen Dalarna, Gävleborg, Värmland och Jämtland sammanfaller med de län där rovdjurstrycket är som högst.

Något som många fäbodbrukare har fått erfara i form av rovdjursdödade kor, getter eller får.

– Vi får signaler att fäbodbrukarna tar hem djuren tidigare nu. De vågar helt enkelt inte ha djuren ute på fritt bete på skogen, säger Kenneth Johansson.

Vid fäbodriksdagen som hölls i jämtländska Klövsjö i slutet av september uttrycktes oron svart på vitt som ett uttalande. Det påpekades att den rovdjurspolitik som förs i Sverige riskerar att utrota fäbodarna.

Under riksdagen gavs exempel på en småbrukare som har fått flera får rivna i en hage. Trots detta kunde inte skyddsjakt beviljas då det inte var säkert att det var en och samma varg som varit i farten vid fyra tillfällen. Lösningen: att ta in fåren istället för att, som brukligt, låta de beta ut under de ljusa sommarnätterna.

Fäbodrörelsen anser att fäbodbrukaren måste ha en tilltro till rovdjurspolitiken. När vargen vinner mark som utrotningshotad art på fäbodbrukarens bekostnad då faller många andra utrotningshotade arter som dominobrickor.

Kenneth Johansson konstaterar att det i Dalarna finns relativt många vargar - men inte tillräckligt många så att de uppfyller de de centrala nivåer som har fastställts. Därför blir det ingen licensjakt på varg i vinter.

– Jag vet inte om en del redan är bortskjutna. Jag hoppas verkligen att det inte är någon som håller på med sådana dumheter. I så fall förstör de för alla.

Han betonar sedan:

– Jag är inte jägare själv men känner jägarna som generellt väldigt seriösa och duktiga,

Även om det stora antalet rovdjur i form av björn, lodjur, varg och kanske även järv är något som skapar en oro hos fäbodbrukarna finns det även ljuspunkter. Antalet medlemmar.

FSF-ordföranden säger att på bara ett och ett halvt år har medlemsantalet nästan fyrdubblats, från 45 till 155. Låt vara att alla inte är aktiva fäbodbrukare.

Falun: Det här vill fäbodbrukarna förändra:

• Det samlade rovdjurstrycket måste ner och landsbygdsbornas och fäbodbrukarnas oro måste tas på större allvar!

• Full kostnadsersättning för förebyggande insatser och vid skadeangrepp!

• Att acceptera att när fäbodbrukaren har problem så måste det erkännas. Skyddsjaktsreglerna behöver reformeras.

• Mer och bättre hjälp till förebyggande åtgärder så att rovdjursangrepp aldrig behöver ske.

• Dokumentation av effekter vid störningar och angrepp för att öka kunskaperna om påverkan på tamdjurens hälsa och beteende för att kunna få även indirekta skador godkända som negativ rovdjurspåverkan.

• Samordning mellan myndigheter måste till. Fäbodbruket får ersättningar både EU och nationellt. Dessa äts snabbt upp när andra myndigheter inte ersätter för de kostnader som uppstår av den för rovdjuren generösa ekonomiska politiken.