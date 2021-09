Falu BS överkörda av elitserielaget – släppte in 14 mål

Falu BS mötte tufft motstånd mot elitserielaget Bollnäs i tisdagskvällens träningsmatch.

Bollnäs tog kommandot tidigt i matchen och redan efter drygt 20 minuters spel visade resultattavlan 4–0.

Falulaget hade få chanser i första halvlek där den bästa möjligheten kom genom en inbrytning från vänster genom David Forsell – skottet räddades dock av Erik Persson i Bollnäsmålet.

Strax innan paus fick Bollnäs straff – Henrik Andersson var nära en räddning men lyckades inte helt och Bollnäs kunde utöka ledningen till 6–0.

Bollnäs satte press framåt även i andra halvlek och fortsatte därmed även målfesten. I 87:e minuten slog Bollnäs in 13–0 – men strax därefter lyckades Falu BS ändå få in matchens första och enda mål. Gustav Backman slog in 13–1 med en assist från Eskil Hjelm.

Målgörandet fortsatte i slutminuterna och Bollnäs satte spiken i kistan i 89:e minuten – då med 14–1 som blev slutresultatet.

På söndag väntar nästa träningsmatch – då möter Falu BS Tellus borta i Gubbängshallen.

Matchfakta

Träningsmatch

Bollnäs – Falu BS 14–1 (6–0)

Målen: 1–0 (7) Caspher Ekström (Saku Hämäläinen), 2–0 (17) Joel Wigren (Hans Andersson), 3–0 (21) Saku Hämäläinen (Hans Andersson), 4–0 (23) Philip Flodstam (Hans Andersson), 5–0 (33) Oskar Westh, 6–0 (44, straff) Ere Verhelä, 7–0 (58) Philip Åström (Riku Hämäläinen), 8–0 (66) Saku Hämäläinen (Hans Andersson), 9–0 (69) Tim Stjernström (Oskar Westh), 10–0 (71) Oskar Westh (Jens Wiik (K)), 11–0 (73, hörna) Riku Hämäläinen (Philip Åström), 12–0 (78) Oskar Westh, 13–0 (87) Riku Hämäläinen (Saku Hämäläinen), 13–1 (88) Gustav Backman (Eskil Hjelm), 14–1 (89) Joel Wigren (Philip Åström).

Hörnor: 7–4 (5–1)

Utvisningar, Bollnäs: 1x10. Falu BS: 1x10.

Domare: Jonas Lindberg.

Publik: Ca 35.