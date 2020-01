Falu BS rusar mot elitseriekval efter jätteräddningen: "Måste ha ont i varje muskel"

Toppstriden i Bandyallsvenskan är ett getingbo. Bakom serieledaren Tellus, 24 poäng, är det bara två poäng som skiljer tvåan Ljusdal, 21 poäng, och sjuan Katrineholm, 19 poäng.

I helgen spelade Falun oavgjort borta mot TB Västerås och vann bortamatchen mot Örebro. Nu är laget fyra på 20 poäng, med sämre målskillnad (tolv i antal) än Örebro som innehar kvalplatsen.

– Vi har smugit med ett tag nu. Vi känner oss på gång och vi känner oss starka inför fortsättningen, säger Faluns tränare Joakim Björkman.

Mot TB Västerås låg fjolårets elitserielag under med två mål i slutet av matchen, men kom tillbaka och kvitterade sent på stopptid genom Michael Pettersson. Mot Örebro tryckte Joakim Bergman in 4–3-målet i den 85:e minuten – och målvaktsstjärnan Patrik Hedberg stod för en jätteräddning i matchens sista sekvens.

– Han måste ha ont i varenda muskel efter den räddningen. Det här är en grymt skön seger. Vi gjorde en jäkligt bra bortamatch och visar stark moral genom att inte ha förlorat på åtta matcher. Det är väldigt starkt i den här serien, säger Björkman.

Patrik Hedberg efter avgörandet:

– Jag tar vad som helst för att vinna. Det var skönt för en gångs skull att det inte blev någon retur, säger "Pata".

Berätta mer om hur du upplevde räddningssituationen.

– Det var ganska mycket adrenalin. Men jag tror att Örebro fick ett frislag. Deras spelare petade bollen, klev runt och spelade mot bortre stolpen rakt igenom försvaret. Jag tänkte bara: det får inte bli mål. Jag tror att han missade bollen lite, för det kändes som att han stod på knä när han tryckte till bollen.

Gjorde det ont?

– Ja, det gjorde ont. Jag fick sträcka ut rejält, men det gör jag så gärna när de krigar hårt framför. Jag bidrar med det jag kan.

Har du ont nu?

– Nej, det är lugnt. Jag har haft en bra försäsong och med mycket stretching. Det är inga problem. Jag är bara 31 år så jag har väl en 15-16 år kvar att spela, säger Patrik Hedberg.

Vad tycker du om lagmoralen?

– Det talar väl sitt tydliga språk. Vi har varit uträknade några gånger, men vi ger oss aldrig. Vi kan bara göra det vi ska göra, men jag tycker vi gör många bra saker och har gjort det ett tag nu. Det känns bra.

Det återstår sju omgångar av grundserien och Falun har två hemmamatch mot Gripen (tia) och Kungälv (elva) nästa helg. Dessutom möter man inte något mer av topplagen, förutom Tellus, i spelschemat. Då har Falu BS ett jätteläge att klättra upp på en av kvalplatserna. Framgångsreceptet är tydligt, enligt BS-målvakten.

– Vi fick lite ont, vi offrade oss. Det är det som krävs och det vi måste göra framöver. Det gör ont att vinna, säger Patrik Hedberg.

MATCHFAKTA: Bandyallsvenskan

TB Västerås–Falu BS 3–3 (0–1)

Målen: 0–1 (7) Michael Pettersson (David Forsell), 1–1 (57) Anton Sjödahl (Max Mårtensson), 2–1 (77) Martin Flodström (Max Mårtensson), 3–1 (83) Niklas Engström (Victor Elander), 3–2 (86) David Forsell (Tobias Andersson), 3–3 (97) Michael Pettersson (Tobias Dahlin).

Hörnor: 8–14.

Publik: 125.

Örebro–Falu BS 3–4 (2–1)

Målen: 1–0 (14) Filip Bergman, 1–1 (30) Lukas Mårdberg (Daniel Bäck), 2–1 (42) Nico Nevalainen (Tomas Hedlund), 2–2 (47) Tobias Dahlin (Axel Jansson), 2–3 (60) Lukas Mårdberg, 3–3 (77) Alexander Strand (Robin Folkesson), 3–4 (85) Joakim Bergman (Tobias Dahlin).

Hörnor: 10–6.

Publik: 178.