Falu BS tvingas skära halv miljon på truppen – ska tillbaka först om tre år: "Tar ansvar"

Med värvningarna av Patrik Hedberg och Mikael Olsson i april 2019 blev Falu BS genast favorit att ta sig tillbaka till elitserien direkt efter degraderingen.

Klubben var också nära när bara målskillnad skiljde mellan tvåan Sirius och trean BS i sluttabellen i kvalserien till elitserien i våras.

Men nu väntar en helt annan verklighet för föreningen.

Vid onsdagskvällens årsmöte presenterades en budget inför säsongen 2020/21 där utgifterna för såväl a-truppen som för ungdomssidan reduceras kraftigt.

I a-lagets fall handlar det om konstnadsminskningar med en halv miljon kronor, från två miljoner till en och en halv, för att parera ett budgeterat intäktsbortfall från sponsorer på lika mycket.

– Vi ska ha en sund ekonomi. Den tidigare klubben (Falu BS Bandy) har gått i konkurs och där ska vi inte hamna igen. Vi tar ansvar för det vi kan. Jag är glad att vi visste om corona när vi lade budgeten och det är de som inte tar hänsyn till det som ska kritiseras i så fall, säger Johan Hedberg.

Menar du att det finns andra bandyklubbar som inte gör det?

– Nej, det säger jag inte. Jag konstaterar snarare att många visar bra resultat och det är jättekul för sporten med tanke på de senaste årens negativa rubriker.

Under våren har Falu BS styrt om verksamheten för att anpassa den till den nya verklighet som svepte in mitt under pågående kvalspel för klubben.

– Styrelsen har jobbat fram en treårsplan om att komma tillbaka till elitserien. Det är en mindre satsning som kan göras och om vi når elitserien direkt så har vi för lite ekonomi för att vara i där, konstaterar Hedberg.

Sportchefen Anders Pehrson vill gärna ha in två ytterligare spelare i den trupp som brandskattats hårt av förlusterna av Jocke Bergman, Daniel Bäck och David Forsell och där vare sig Tobias Andersson eller Michael Pettersson ännu har skrivit på nya kontrakt.

– Det får han, säger Johan Hedberg, men tillägger:

– Vi står inför en föryngring där vi har många helt nya möjligheter, intressanta möjligheter. Vi har bra ungdomslag där vårt P17 var i ungdomsfinal och ska vara i toppen och kriga även i P19 och sedan ska de spelarna gå vidare till a-laget och utvecklas vidare tillsammans med Per Bäckmans, Mikael Olsson och Patrik Hedberg som ska visa vägen.

Falu BS gjorde en förlust på 62 000 kronor för verksamhetsåret 2019/20. Föreningen budgeterar för en vinst på 70 000 kronor säsongen 2020/21.

Fakta: Falu BS styrelse

Ordförande: Johan Hedberg (omval).

Ledamöter: Anders Westin, Anders Ors, Jesper Björling (nyval, ett år), Per Widehammar (nyval, ett år), Alexandra Lundgren (nyval, två år), Fredrik Hall (nyval, två år), Sara Fridner (nyval, två år).

Suppleanter: Veronika Åkerblom, Kerstin Björn.