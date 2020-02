Falu BS vek ned sig i kvalpremiären – Frillesås överlägset på Lugnet

Kort om matchen

Ett sömnigt Falu BS fick en mardrömsstart när Adam Rudell pangade in en hörnretur efter bara tre minuter. Det var dock bara början. BS spelade visserligen upp sig en smula under första tjugo, men hade samtidigt oerhört svårt att ta sig igenom ett stabilt Frillesåsförsvar. Och när gästerna väl fick dit tvåan så öppnades portarna på vid gavel i BS-försvaret. Facit blev 0–5 i halvtid och matchen var i det närmaste avgjord redan då. Andra halvlek blev jämnare. Inte minst lyckades BS stänga till bättre bakåt, men samtidigt var det också tydligt att gästerna slog av en del på takten. Trots det vann Frillesås halvleken med 2–1 och stod därmed till sist som segrare med förkrossande 7–1.

Snackisar

Raset

Falu BS-tränaren, Joakim Björkman, har pratat om att han är nöjd med lagets moral under säsongen. Just den biten kan han dock knappast vara särskilt belåten med under lagets första halvlek. Det såg visserligen hyfsat okej ut i tjugo minuter, men när raset väl började då rasade det ordentligt. BS-spelarna såg knappt ut att vilja vara på isen vilket Frillesås inte var sena att utnyttja. Matchen var avgjord i halvtid trots att gästerna sannolikt knappt var svettiga när de klev av isen.

Mardrömsstarten

Bara en omgång av kvalet är spelat och ingenting är förstås avgjort någonstans. Det går dock inte att komma ifrån att hemmamatchen mot Frillesås kändes som något av en tidig nyckelmatch. Sirius (som visserligen bara fick 4–4 mot Lidköping i premiären) är storfavorit, och därmed torde Frillesås vara laget man ska slå om man vill peta ned något av elitserielagen. Tack vare fredagens insats har nu BS dock satt sig i en besvärlig sits redan från start. Och då har vi inte ens nämnt målskillnaden. En mardrömsstart på kvalet för bandymasarna, utan tvekan.

Isens bäste

Här är det dött lopp mellan Frillesås Sergey Pochkunov och Jakob Jenefeldt. Båda två stod en eller ett par klasser över alla andra på isen och var oerhört delaktiga i såväl bolltransport, spelfördelning och poängmakeri. 3+2 på Pochkunov och 1+3 på Jenefeldt säger det mesta.

Matchfakta – kvalserien till elitserien

Falu BS–Frillesås BK 1–7 (0–5)

Mål: 0–1 (3, hörna) Adam Rudell, 0–2 (25, hörna) Adrian Emretsson (Jakob Jenefeldt), 0–3 (29) Sergey Pochkunov, 0–4 (41) Jakob Jenefeldt (Sergey Pochkunov), 0–5 (44) Fredrik Brandin (Sergey Pochkunov), 0–6 (49) Sergey Pochkunov (Jakob Jenefeldt), 1–6 (52) Daniel Bäck (Tobias Andersson), 1–7 (91) Sergey Pochkunov (Jakob Jenefeldt).

Hörnor: 4–7.

Utvisningar, FBS: 4x10 min. FBK: 1x10 min.

Domare: Pavel Silinski.

Publik: 281.