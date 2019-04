Tamas och Pichler på Existentiell Filmfestival

På torsdag och fredag, 11-12 april, arrangeras festivalen i Svarta Havet, Högskolan Dalarnas Mediehus, (G:a regementet) i Falun. Årets tema vill ingjuta hopp inför framtiden. Temat lyder ”Du sköna nya värld?”

Här kommer både inbjudna gäster och publik att samtala om filmens relation till både framtidstro och motstånd till dystopier. Antalet deltagare är begränsat till 170 personer. Programmet består av nio långfilmer, ett kvällssamtal och en presentation av Work in Progress samt sex seminarier.

Under festivalen visas följande filmer: Sorry to bother you, Vad ska folk säga? First Reformed, Shoplifters, Amatörer, Uppenbarelsen, Lycklig som Lazzaro, I am not a witch och Flotten.

Årets reflektörer är Gellert Tamas (författare och filmregissör) samt Malena Janson (filmkritiker och filmvetare). Under festivalens middagssamtal medverkar även filmregissören och manusförfattaren Gabriela Pichler som kommer att berätta om sitt filmskapande.

Andra medverkande under festivaldagarna är bland annat kulturarbetaren och samhällsdebattören Stina Oscarsson, ärkebiskopen Antje Jackelén, författaren Maria Küchen, utrikeskorrespondenten Hanna Sahlberg med flera.