Falu FN-förening spred information om globala mål

Målgruppen var Falubor och andra intresserade och föreningen höll till på Falu demokraticentrum och på biblioteket i Vika, där medlemmar i föreningen fanns tillgängliga för samtal och information. En utställning hade också iordningsställts.

Invigningen förrättades av ett engagerat tal om allas rätt till jämlik utbildning av socialdemokratiska riksdagsledamoten Roza Güclü Hedin.

Under veckan fick föreningen också ett celebert besök från Zimbabwe. Fyra personer var på studiebesök i flera kommuner i Sverige, däribland Falun inom ramen för utbildningen "Capacitating new leaders in Zimbabwe".

Kommunens demokraticentrumsamordnare Gittan Matsson presenterade idén om rummet. FN-föreningen presenterade sin verksamhet och några viktiga frågor som det arbetas med lokalt och nationellt. En sådan är frågan om människors rätt att leva i fred, med god hälsa och välbefinnande, vilket innebär att regeringen bör skriva på konventionen om Kärnvapenförbud – vilket inte Sveriges regering gjort- trots att detta är ett av de största hoten mot jorden. Deltagarna från Zimbabwe var imponerade av Falu demokraticentrum och tog med sig denna idé hem.

Kommunen kommer att via olika föreningar, de egna förvaltningarna med flera, att fortsätta informera kommuninvånarna om de globala målen även under hela våren 2020.