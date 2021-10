Falu IF höll nollan och tog stark seger mot Fagersta

Inte ett enda insläppt mål. Men fem mål framåt. Falu IF tog en stabil seger på hemmaplan mot Fagersta i HockeyTvåan västra A herr. Matchen slutade 5-0 (1-0, 2-0, 2-0).

Falu IF tog ledningen efter 7.56, genom Isak Lindgren framspelad av Pawel Oblonski. I andra perioden var Falu IF starkast och gick från 1-0 till 3-0 genom mål av Jonatan Augustsson och Elias Willman-Pettersson. Falu IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5-0. Målen i sista perioden gjordes av Sebastian Ehrencrona och Oscar Haglund.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Falu IF med 4-3.

Nästa motstånd för Falu IF är Hofors. Lagen möts fredag 8 oktober 19.00 i Hofors Ishall.