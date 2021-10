Falu IF höll nollan och tog stark seger mot Hallstahammar Hockey

Inte ett enda insläppt mål. Men fem mål framåt. Falu IF tog en stabil seger på bortaplan mot Hallstahammar Hockey i HockeyTvåan västra A herr. Matchen slutade 0-5 (0-1, 0-2, 0-2).

– En match där vi skapar mer och gör rätt saker större delen av matchen. Sedan kan vi kontrollera sista perioden och ta tre sköna poäng med hem, kommenterade Falu IF:s tränare Fredrik Lundell.

Det var andra raka segern för Falu IF, efter 5-2 mot Hedemora i premiären.

Falu IF tog ledningen efter 17.39, genom Andreas Arrestam på pass av Elliot Sjöström. I andra perioden var Falu IF starkast och gick från 0-1 till 0-3 genom mål av Andreas Arrestam och Anton Krigsman. Falu IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5-0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Haglund och Jonatan Augustsson.

I nästa omgång har Falu IF Fagersta hemma i Lugnets Ishall, tisdag 5 oktober 19.00.