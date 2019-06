10 valpar kvävda i tiken Alices mage – ägaren kritiserar djursjukhus

Anders Johansson åker snabbt till djursjukhuset Anicura i Falun, en och en halv timme från hemmet i Kopparberg. Tiken Alice har varken kunnat behålla mat eller vatten de senaste två dagarna och Anders är orolig. Hon har dessutom börjat att spy gul galla.

Väl på sjukhuset röntgar veterinärerna Alice, tar blodprov, lyssnar på hjärtat, tar ett ultraljud. De säger att det finns minst tio valpar och att tre av dessa ligger nära magmunnen och kan tänkas orsaka kräkningarna. Veterinärerna bestämmer därför att Alice kan vårdas hemifrån.

Dagen efter kan Alice inte gå. Anders och Carola får lyfta henne från gräset till en matta och sedan dra mattan upp för trappan in i huset för att få in henne till valplådan. Anders ringer i panik till Anicura i Falun och berättar för en receptionist om Alices försämrade tillstånd, han säger att han vill komma in med henne igen. Anders får höra att han ska ge hunden en tesked vatten i halvtimmen "så ska det nog gå bra".

Vid elvatiden går Alices vatten och någon timme senare gör den utmattade tiken ett par svaga halvhjärtade försök till att krysta. Hon får inte ut en enda valp. Carola ringer då Diana, en 73-årig väninna som bor i byn och har viss erfarenhet av djurvård: ”Du måste komma hit och hjälpa oss!" Diana tar på sig sina målarkläder och rycker åt sig ett gammalt stetoskop, innan hon hoppar in i bilen.

Alice är död. Samtidigt ser de att det rör sig inne i buken

Diana anländer några minuter efter två på natten. In i huset kommer också en granne som är undersköterska samt hennes man. Diana tar stetoskopet och lyssnar noga, sätter handen framför mun och nos på hunden för att känna eventuell andedräkt samt trycker ett skakande finger mot Alices öga för att se om hon rycker till. Gemensamt konstaterar de – Alice är död. Samtidigt ser de att det rör sig inne i buken.

Eftersom djursjukhuset i Falun stänger klockan 21 ringer de till Strömsholm, ett av Sveriges största djursjukhus, ungefär en och en halv timme från Kopparberg. Damen som svarar säger att de kanske kan rädda valparna, om de åker genast.

Er enda chans att försöka rädda valparna är om ni snittar henne själva

Anders plockar upp den döda Alice från golvet, fortfarande varm, och skyndar sig mot bilen. Men innan de hinner börja köra ringer telefonen. Det är damen från sjukhuset:

"Nej, vi har talat om det nu och ni har alldeles för långt att åka, det skulle aldrig gå. Er enda chans att försöka rädda valparna är om ni snittar henne själva."

”Inte i min egen hund”, skriker Anders. Även grannen, som är sjuksköterska, säger att hon inte klarar av att skära upp hunden. Inne i magen rör sig valparna fortfarande.

”Jag gör det”, säger Diana. Alla vänder sig mot henne.

”Ja om ni vill så kan jag försöka”, säger Diana med en darrande röst.

Diana skär försiktigt för att inte skada valparna. Men mattkniven hon använder lyckas inte skapa något hål. Det är som att skära i läder. Alice har nu varit död i över en halvtimme, och det syns inte längre några rörelser under huden på buken.

Efter att ha fått ut fem eller sex valpar ger Diana upp

Efter några minuter lyckas Diana skära ett fem centimeter stort hål, och hon får därefter ut den första valpen. Valpens kropp är slapp, har halvöppen mun med tungan ut en halv centimeter. Kroppen är fortfarande varm, men andas inte.

Diana fortsätter att plocka ut valpar, samtidigt som Anders och grannen hjälper till att snöra navelsträngar, ta bort fosterhinnor, torka valparna torra och försiktigt försöka daska liv i dem. Efter att ha fått ut fem eller sex valpar ger Diana upp. Valparna vaknar inte.

De begravs tillsammans med Alice i ett potatisland på gården. Anders lägger ut stenar så att man kan gå ut till graven, där han ställer en blomvas. Diana läser upp en egenskriven dikt och ber för hundarna.

Anders Johansson är kritisk till hur Anicura i Falun agerade, och har varit i kontakt med djursjukhuset efter att han begravt Alice och valparna.

– De säger ju så klart att de aldrig har gjort något fel, att de ska se efter sina rutiner. Men andra veterinärer som vi har varit i kontakt med säger att Anicura gjorde fel.

Anders berättar att Anicura har valt att riva hans faktura på 12 000 kronor, kostnaden för Alices sjukhusbesök.

– Ibland kan vi göra det som goodwill, av olika skäl, säger Jessica Olsson, veterinärchef på Anicura i Falun, och fortsätter:

– Det problematiska med detta är att det kan se ut som om vi erkänner fel även då vi utfört korrekt utredning, behandling och bedömning av fallet.

Jessica Olsson betonar att hon inte kan uttala sig om enstaka fall, men att det var många som blev oerhört berörda och ledsna av Alices oväntade dödsfall. Hon säger även att det är i kommunikationen som det oftast uppstår missnöje för att man inte har förstått varandra fullständigt.

Jag har aldrig varit med om att en tik har dött i förlossningsarbetet

– Det kan vara svårt med bedömning av djur via telefon eftersom det bygger på djurägarens berättelse. Nu i efterhand är det ju uppenbart att de skulle kommit in hit i lördags, men vi kan ändå bara spekulera i om tiken hade överlevt. Jag har aldrig varit med om att en tik har dött i förlossningsarbetet.