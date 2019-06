Arkeologikollo för andra året – ”Vuxna har också Indiana Jones-drömmar”

Anna berättar att Dikarbacken finns omnämnt i skriftliga källor redan från 1400-talet, men om det gäller Övre eller Nedre Dikarbacken är oklart. Däremot vet man att det fanns en stor gård i området under medeltiden. Och senare, under 1600-talet, ska det ha funnits ett hus på Övre Dikarbacken - där Fet-Mats varit dräng. Det är på denna plats som arkeologikollot håller till under onsdagen, anordnat av Dalarnas Museum och Falu Naturskola.

– Det sägs att huset ska ha stått här, på samma grund som det förra huset som byggdes på 1800-talet och revs på 70-talet. Vi är inte helt hundra på om det är sant, så förhoppningsvis hittar vi något som kan bekräfta det, berättar Anna.

Det kanske är en del av köket?

Barnen, som i den här gruppen är mellan 10 och 12 år, har tagit på sig gula västar och fått varsin kvadratmeter att gräva på. Det ska gå till som vid en riktig utgrävning. Anna Lögdqvist ger instruktioner, och jämför jordens olika lager med en gräddtårta: först ska ytan - vilket är gräs och inte grädde i det här fallet - bort. Sedan fortsätter man lager för lager. Efter fem minuters grävande har Tuva och Olivia redan hittat massa tegelbitar.

– Det kanske är en del av köket? Det finns lite finare tegel också, det ser ut att vara från en kruka, säger Tuva, som är här för första gången.

På kollot finns också andraårsbesökare som vill fortsätta lösa mysteriet med Fet-Mats hus.

– Det är spännande att vara här igen och gräva på en ny plats. Det vore kul att hitta något slags smycke, säger Erik, som är i full färd med att gräva bort det andra jordlagret.

Vuxna har också Indiana Jones-drömmar

Men det är inte bara barnen som får besöka arkeologins värld i sommar. Anna Lögdqvist berättar att de i år anordnar en vuxenkurs på kvällstid, eftersom många uttryckt en önskan om att få vara med.

– Det är bland annat några föräldrar till barnen som var här förra sommaren. Vuxna har också Indiana Jones-drömmar, men är ofta lite mer försiktiga än barnen, säger hon.

Och det återstår att se om arkeologteamet hittar några artefakter från 1600-talet. Man har redan hittat delar av en trebensgryta, en slags kastrull som användes på den tiden. Problemet är dock att grytan skulle kunna vara yngre. För att vara helt säkra så måste arkeologerna hitta grytans handtag, som ofta är tidstypiska i designen. Mysteriet och grävandet efter Fet-Mats historia fortsätter.

