Berguvens fortlevnad hotad – "Det är allvarligt"

Dalarnas landskapsdjur berguven har under lång tid levt under hot från miljögifter och annan yttre påverkan. På 1960-talet var kvicksilver ett stort hot mot berguven då dess bytesdjur hade höga halter av kvicksilver som de fått i sig genom utsäde. Idag är trafiken, kraftledningar, avverkning, jakt, bekämpningsmedel och mänsklig störning i berguvens marker några av anledningarna till att berguven lever i en utsatt tillvaro. Redan 2015 kom rapporter att berguven minskat markant i flera landskap i Sverige. Fågelåret 2017 beräknades det finnas cirka 215 revir i Sverige enligt statistik publicerad i tidningen Vår fågelvärld. En dramatisk minskning alltså. I dag är berguven rödlistad.

– Orsaken till minskningen är osäker. Det kan även bero på födobrist, färre bytesdjur. De tar bland annat kråkor, duvor, harar, sorkar och råttor, säger Lars Wallström från Falu fågelklubb.

Dalarnas landskapsdjur berguven har varit fridlyst i Sverige sedan 1950. Under årens lopp har det gjorts flera inventeringar. Under 1960- och 1970-talet var berguven nära att försvinna ur faunan då man räknade in 200 par i hela landet. Räddningsaktioner drogs igång redan 1969. Uppfödning och utplantering ökade beståndet. 3 400 berguvsungar planterades ut i landet. 1998-99 fanns 613 besatta revir vid riksinventeringen. Projektet med att rädda arten började då avvecklas. Tio år senare hade beståndet åter minskat till 474 besatta revir.

– Den är svår att inventera. Det är inte bara att ge sig ut. Man måste höra den ropa. I bergsbranter och långt in i skogen. Berguven finns också inne i städer. Vi har ju Falu gruva här som vi känner till. Där har det ropats till och från under januari och februari, berättar Lars Wallström.

Det är nog inte så vanligt häromkring att folk stjäl ägg. Det var nog mer förr.

Inventeringen som BirdLife Sverige beslutat om kommer att rapporteras in till Artportalen. Målet är att ta reda på berguvens aktuella numerär i Sverige samt artens status och om det finns ett behov av ett ökat skydd av dess häckplatser. Under perioden mars-maj sker äggläggning och ruvning. Då är honan lätt att störa och äggen och ungarna kan utsättas för fara.

Finns det folk som stjäl ägg och stör berguven på andra sätt?

– Det är nog inte så vanligt häromkring att folk stjäl ägg. Det var nog mer förr. Visst kan det finnas folk som är nyfikna och klättrar. Det kan vara andra störningar som påverkar. På Bispbergs klack i Säters kommun fanns pilgrimsfalk som skulle samsas med berguven. Även korpen kan vara lite aggressiv och stjäla ägg om berguven lämnar boet.

Vad kan man göra för att få bukt med minskningen av stammen?

– Vi kan rapportera om vad vi ser. Ut och lyssna i skogen. Vi kan inte gå ut och stödutfodra, avslutar Lars Wallström.