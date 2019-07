Boende tvingas lämna miljonlägenheterna strax efter inflytt – fel upptäckt i slutbesiktningen: ”Tror inte att det är sant”

Knappt två veckor efter inflytt informeras nu de boende i bostadsrättsföreningen Årummet i centrala Falun om att de måste flytta ut.

Ett stomfel upptäcktes under slutbesiktningen – ändå fick köparna klartecken att flytta in under midsommarhelgen.

– Vi bedömde att vi inte skulle hinna åtgärda felen, säger Åsa Svedjetun, projektledare på Diös.