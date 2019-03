Chrilles Bowling i Falun stängt – "Det blev en för tuff hyra helt enkelt"

I torsdags stängde bowlinghallen Chrilles Bowling i Falun. En hög hyra och ökad konkurrens tvingade ägaren att försätta Chrilles Bowling i konkurs.

Vi tappade lönsamheten helt enkelt.

– Det blev en för tuff hyra helt enkelt. Jag sade upp hyresavtalet i ett försök att förhandla till en hyressänkning, men det gick tyvärr inte. Det var snarare tal om en hyreshöjning. Dessutom fick jag en konkurrent här. Vi tappade lönsamheten helt enkelt. Jag har svårt att se att det skulle finnas plats för fler än en bowlinghall här i Falun. Stan är inte så stor. Jag beslutade att vi var tvungna att slå igen, säger ägaren Christer Östberg.

– Det var en tuff sommar också med det varma vädret.

Bowlinghallen på Lugnet byggdes 1993. Sedan 1996 har Christer Östberg drivit hallen som ligger i bottenplanet på Scandicfastigheten. Först som delägare i företaget som då hette Svenne och Chrilles Bowling. Sedan 2008 i egen regi under namnet Chrilles Bowling. Bowlinghallen har legat ute till försäljning ett par gånger under senare år. Senast under augusti förra året.

– Det var inga som var direkt seriösa som hörde av sig egentligen. Någon var väl intresserad men pengar saknades.

Trist att behöva stänga?

– Det är tråkigt förstås. Kunderna har varit nöjda. Vi har funnits här i 25 år nästan. Det har varit en väl fungerande hall med få driftstopp. Många kunder har hört av sig och tycker att det är tråkigt.

Christer Östberg driver även Chrilles Bowling i Maserhallen, Borlänge. Konkursen gäller inte den anläggningen som drivs vidare som vanligt.

– Vi hänvisar våra kunder till bowlinghallen i Borlänge. Där är det full fart, säger Christer Östberg.