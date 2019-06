Den öppna droghandeln vid Hemköp väcker obehag: ”Många är under 15 år"

Centrala Stadsrum är en del av Brå, Brottsförebyggande rådet och är ett forum där kommunen, fastighetsägare, socialförvaltningen, skolan och polisen samarbetar.

Under onsdagen hade man ett möte tillsammans med Jonas Thunstedt, butikschef på Hemköp City. Syftet var att lyfta fram den bild som Thunstedt bildat sig, det vill säga den problematik gällande ungdomar och droghandeln. Thunstedt uppger att många ungdomar uppehåller sig utanför entrén eftersom ”det inte finns så mycket annat att göra”.

– Jag har gång efter gång fått gå ut och bett dem gå därifrån för de blockerar entrén, helt enkelt, säger Thunstedt och understryker att narkotikan honom veterligen inte florerar hos alla ungdomar som vistas i närheten av butiken.

Thunstedt fortsätter.

– Men droghandeln sker öppet, så är det bara. Och det sker i hyfsat stor utsträckning och samtidigt så kanske inte vi märker nio tiondelar av det som sker. Vi har problem med påverkade ungdomar som är här på kvällar, helger och skollov. Man ser direkt om någon är påverkad, hur de beter sig och på ögonen. Sen ser man byteshandeln som pågår här utanför. Vid gamla entrén till Myrorna har vi flera gånger sett handel ske. Och vi pratar om ungdomar under 20 år, de är under 15 år och upp till 18, säger Thunstedt.

Vad gör vi med alla ungdomar i stan?

Westin och Thunstedt berättar att ungdomarna uppehåller sig i området omkring Hemköp, Pressbyrån och vid trappen mot parkeringsgaraget.

– Det handlar inte bara om droghandel. Det handlar också om övergrepp mot ungdomar och det kan vi bara inte acceptera. Vi måste göra något åt det här. Vi har nu fått igång en dialog men samtidigt kan vi inte bara prata. Vi måste göra någonting också. Det vi kommer göra är att bjuda in till dialog med ungdomarna som är här tillsammans med representanterna för Brå. Frågan är vad vi gör med våra ungdomar i stan. Det handlar ju om våra ungdomar och centrum tillhör alla lika mycket, säger Westin.

På grund av tidsbrist kan ett sådant samtal inte ske förrän i höst och Westin poängterar att det dessutom tas initiativ från olika håll med ungdomars situation i Falun. Förhoppningen är att ta träffen på plats för problemet: i vänthallen vid Knutpunkten.

– Vi har inte blivit ”avlastade” när Pressbyrån öppnade. Det kan jag inte påstå. Men just kan det uppfattas som lugnare men det beror på vädret. När det är varmt så är de ute och lite längre bort. Är det kallt så är de i entrén eller innanför i förbutiken. Vi får meddelanden både via mejl och på Facebook att kunderna inte vill gå in och det särskilt på kvällstid. Det handlar om sexuella trakasserier. Och min personal känner sig också obekväma och i de sista utvecklingssamtalen jag haft så tycker många att det är jobbigt att arbeta i förbutiken. De får jobba som ordningsvakter ibland på kvällarna, säger Thunstedt.

Jag tror att droghandeln är svår att stävja

Westin tror inte heller på att en ökad polisiär närvaro är att gå fel väg. Likaså att etablera ordningsvakter.

– Det kanske inte löser några problem i det stora hela, men just för stunden kan det vara effektivt. Här ute märker man direkt om det kommer en polisbil. Då försvinner ungdomarna innan polisen ens kommit in på parkeringen. Jag tror att droghandeln är svårt att stävja men många ungdomar står här utanför för att de bara vill hänga, säger Thunstedt.

På Brå är man medveten om det långsiktiga arbetet med start i skolan men också med direkt störande åtgärder.

– Det gäller att vara här och nu. Sen är det inte säkert att ungdomarna som befinner sig i det här området kan gå hem. De kanske inte har någon annanstans att gå till. Och en annan oro är att det är ungdomar på taken och springer. Ett dödsfall inträffade för 8-10 år sen inne i Bergströms galleria där en kille åkte gränsle nerför rulltrappan. Ett nytt dödsfall kan hända när som helst när de klättrar upp för taken och sitter längst uppe och dinglar med benen, säger Westin.

Westin berättar att kommunens ungdomsstödjare i dag har den bästa relationen med de ungdomar som befinner sig utanför Hemköp och i närområdet. Han tror mer på tesen att bygga relationer och inte peka med hela handen.

– Man måste samtala med de här ungdomarna. Vad vill de göra? Jag känner ju igen de här grabbarna nu och det handlar om 10-20 personer och sen flockas det olika ungdomar omkring de här, säger Thunstedt.