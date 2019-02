Faluborna tredje bäst i landet på att samla in begagnade glasögon till välgörenhet: "Kul att se engagemanget"

Biståndsorganisationen Optiker utan gränser hjälper människor i låginkomstländer till att få bättre synhälsa. Bland annat samlar man varje år in begagnade glasögon från svenska folket och under årets insamling fick man totalt in 74 073 par.

Tredje bäst i landet i på att samla in använda bågar var faluborna. 3 199 par samlade man in vilket är en dubblering jämfört med tidigare år.

– Det är så kul att se engagemanget hos Faluborna när de kommer in med sina begagnade glasögon. Våra kunder tycker att det känns bra och tryggt att veta att deras gamla glasögon kommer till nytta och till någon som verkligen behöver dem, säger Jenny Persson, butikschef på Synoptik i Falun, i ett pressmeddelande.

I april i år åker optiker och assistenter från Synoptik till Bolivia för att hjälpa unga och vuxna med synundersökningar och anpassade glasögon.