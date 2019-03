FEV:s vd: ”Förvärras om vattnet är varmt”

– Vi får in synpunkter då och då, men det är inte ens en gång per vecka, säger han, och då räknar han även med det som rings in från Borlänge.

Invånarna i grannkommunen tar nämligen vatten från samma täkt, Badelundaåsen, och bolaget som driver vattenverket i Lennheden ägs gemensamt av de båda kommunerna. Sammanlagt servar de omkring 100 000 människor dygnet runt, året runt.

Vad som hittills inte har gjorts, men vilket ska börja göras, är att vara mer noggranna att notera var klagomålen kommer från. Detta för att eventuellt se ett mönster och på så sätt se om det är något område som sticker ut.

Han påpekar att det inte är allt vatten som kalkrikedomen märks i.

– Situationen förvärras om vattnet blir varmt, utfällningarna blir större då.

Därför märks kalkavlagringarna mer i duschutrymmen eller en diskmaskin där varmt vatten nyttjas än i ett glas med kallt vatten.

Beträffande lösningarna i Uppsala förklarar Per Dahlberg att hårdheten i den uppländska staden varit varit betydlgt högre än i Falun.

– Därför har de valt att avkalka vattnet centralt och har efter det ett vatten med samma hårdhet som vi har nu.

Några sådana planer finns i nuläget inte i Falun.

– Skulle det bli aktuellt blir det något som kunderna i slutändan får betala i form av högre avgifter.