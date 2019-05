Gustaf Ollas har fått fart på kändisarna men har svårt att hitta balansen själv

Som bandyspelare i Karlsbyheden tränade Gustaf Ollas redan mycket. Men när kroppen växte och han blev lång, och enligt honom själv för smal, trivdes han inte med sin kropp längre.

– Jag ville bygga muskler!

Han blev biten av träningen och byggde både muskler och en karriär som personlig tränare - PT.

– PT-grejen började med att jag skrev till Jon Olsson Delér (skidåkare och entreprenör) att jag tyckte att han verkade träna dåligt och att jag kunde hjälpa honom att träna bättre. Efter ett halvår hörde han av sig och vi tränade ett pass.

Jon blev imponerad över hur Gustaf kunde få honom att träna och pushade i sin tur Gustaf: " Det här måste du ju göra!

– Jag är bra på att få folk att prestera och få dem att utvecklas inom träning. Och har alltid gillat att omge mig och inspireras av dem som är bra på saker. Jag ville vara nära folk som var duktiga och kommit långt i livet.

Hur får man då tag på den här människorna? En väg till stjärnorna var tydligen att börja med en förolämpning. Nästa kändis tar han sig dock an med litet mjukare ton.

– Instagram hade ganska nyss kommit och folk hade inte så många följare än. Jag och min fru Emily var i Los Angeles några månader och jag chansade och skrev till Fredrik Eklund (svensk superkänd stjärnmäklare och tv-profil i New York): "Får jag bjuda dig på ett PT-pass?" Och han svarade: "Passar det att du kommer till mitt hotell nu om två timmar?"

Gustaf blev jättenervös, inte minst för att Fredriks hotell var det kända och väldigt dyra Bel Air (där, bland andra, Marilyn Monroe bott).

– Jag kom där i en ganska enkel hyrbil i mina träningskläder och utanför stod två vakter i frack och höga hattar. Jag kände mig helt felplacerad till Fredrik kom i shorts och flipflops. "Äsch, det är bara att låtsas att du äger stället, det gör jag," sa han.

Det här tyckte följarna på Gustafs blogg var kul att läsa om förstås.

En annan känd profil som följarna fått se träna i Gustafs flöde är Maria Montazami.

– Hon är jättehärlig, väldigt godhjärtad, henne gillar jag mycket.

Kändisarna har han inte tränat regelbundet, då avståndet varit för långt för det. Mera kommit in som en kul injektion i deras träning när de varit i Sverige eller Gustaf i Los Angeles.

Både han och hustrun Emily tränade både morgon och kväll.

– Tvättmaskinen gick jämt med träningskläder som i mitt tycke var ganska trista. Väldigt mycket i bara svart, framför allt för killar.

Många läste hans blogg och följde honom på sociala medier.

– Jag fick olika typer av samarbeten. Och jag kände varför ska jag göra reklam för någon annan? Det såg ut som att det fanns en lucka på marknaden i färg och form.

Det var mycket att lära sig och det tog två år innan de första tightsen kom i väg till en kund.

– Och det var fel på dem med, säger Gustaf och skrattar. Några fastnade i tightsen och fick inte av sig dem för det blev fel med dragkedjan. Vi fick göra om till det blev rätt och förklara för kunderna var som hänt.

Till en början klippte och klistrade Gustaf ihop paketen hemma vid köksbordet.

– Idag säljer vi och handlar mycket, omsättningen 2017 var 27, 5 miljoner kronor. I år är målet att omsätta 60 miljoner kronor.

Företaget har för länge sedan vuxit ur köket.

Gustaf kan numer se ICIW-loggan lysa på fastigheten där företaget huserar från sitt eget köksfönster.

– Innan jag går och lägger mig på kvällen är det en bra kvällsrutin att kika så skylten fortfarande lyser. Det är bra motivation! Skylten behövdes egentligen inte, det finns ju ingen direkt avkastning i att köpa en stor skylt för en herrans massa pengar. Men det var lite av en milstolpe att få göra det.

Gustaf har alltid varit målmedveten och följer de strikta planer han lägger upp för sig själv till punkt och pricka.

– Jag har alltid funkat så. Med träningen var målet att bygga muskler. Under studietiden i Uppsala att klara att plugga utan att behöva ta studielån.

Han jobbade extra och handlade mat billigt och lagade själv.

– Jag gick till den butik där det var billigast, handlade tonfisk på burk och Kvark (som nu heter Kvarg) för stora delar av studiebidraget och bunkrade upp. Sedan jobbade jag somrar, vintrar och extra där emellan plus att jag bodde billigt.

Med karriären började det med en post-it lapp.

– Jag hade hört i en dokumentär om någon som satte upp en post-it på badrumsspegeln som en påminnelse att följa. 2008 eller om det var början på 2009 skrev jag "I can I will" och satte på min badrumsspegel.

När han var redo att starta sitt bolag visste han vad det skulle heta. Idag skriver han ihop namnet till ICANIWill. I USA och Kanada bara ICIW, efter en varumärkesstrid med träningsjättarna Under Armour som har rättigheterna till "I Will".

– "I Can I Will" kanske låter lite klyschigt men jag får ofta höra av våra kunder att de känner som jag, att man kan göra något obefintligt till något riktigt bra, bara man vill.

Tanken har alltid varit att bygga bredd i sortimentet. Satsar även på vardagskläder att använda utanför gymmet, men träningskläder i roliga färger är grunden. Och kurbitstightsen förstås.

– Så fort det kommer in nya på lagret säljer de slut och de skeppas inte bara till Leksand och Rättvik, det finns patriotiskt dalfolk överallt!

Gustaf är involverad i allt från de grafiska skisserna, till att välja tyg, välja producent, passform, uppföljning på proverna till det är klart.

– Vi har en VD nu, och det går fort, sist jag kollade var vi elva i företaget, förra året vid den här tidpunkten fem.

Drömmen är att nå till den nivån där arbetsflexibilitet i livet möjliggörs fullt ut, men än är det väldigt mycket jobb för Gustaf som jobbar på kvällar och helger nu då han är pappaledig på dagarna med 17 månader gamla sonen Dexter.

Från att ha tränat sex till åtta pass i veckan tränar han nu sedan företaget tagit fart och han blivit pappa "bara" 3-4 gånger per vecka.

– Det finns inte en chans att hinna varken träna eller jobba på dagarna. Däremot byter jag och Emily av varandra för att få till träningen på kvällarna. Nu highfivear vi varandra när vi kommer och går till gymmet. Det är lite tråkigt att vi inte kan träna tillsammans så mycket just nu, det har varit väldigt mycket "vi". Vi försöker få barnvakt så vi i alla fall kan träna ihop en kväll i veckan.

I sin egen träning är han hård mot sig själv.

– Jag kräver alltid väldigt mycket av mig själv och förväntar mig helt orättvist lika mycket av kroppen nu fast det liv vi lever nu som föräldrar är som ett parallellt universum mot vårt tidigare träningsliv då vi byggde våra liv kring träningen, förde in all träning i Excelark och tävlade i fitness.

Han tycker om att gå "all in" i allt han gör, samtidigt som han känner av att han behöver passa sig för att inte gå in i väggen.

Om det stått "Du duger som du är" istället på post-it lappen på badrumsspegeln, var hade du varit idag då tror du?

– Nej, jag vet inte... Jag är på rätt ställe nu, jag gör det jag vill göra i livet. Utmaningen är att hitta balansen.

