Här är Faluns två stora vinnare – oklart parlamentariskt läge när V ökade: "Vi kommer in på egen kraft"

Centerpartiet och Vänsterpartiet blev två av valets stora segrare.

Men om Falualliansen, under ledning av Centerpartiet, kommer styra vidare är ändå högst osäkert.

– Om det här resultatet står sig kommer vi in på egen kraft. Och det är där den stora skillnaden jämfört med i höstas, förklarar V:s gruppledare, Patrik Liljeglöd.